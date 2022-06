La 19e édition des Jeux Méditerranéens débutera samedi avec une cérémonie d’ouverture qui devrait donner un aperçu sur la qualité de l’événement qu’abrite l’Algérie pour la deuxième fois de son histoire. Oran sera la capitale de la Méditerranée du 25 juin au 06 juillet prochains. Au total, 3390 athlètes de 24 disciplines différentes vont concourir pour l’or.

Par Mohamed Touileb

Dans deux jours, les yeux seront braqués sur le Nouveau stade d’Oran qui abritera la cérémonie d’ouverture des Méditérranéades 2022. Les Autorités misent beaucoup sur ce rendez-vous pour prouver que l’Algérie est en mesure d’organiser des événements d’envergure.



Délégations : Plus de 5400 personnes à gérer

Il est évident que le nombre de personnes (plus de 5000) venues de l’étranger pour ce rendez-vous requiert que tout soit bien ficelé. Avec les réseaux sociaux, la moindre défaillance va circuler. En tout cas, pour lancer les jeux, il y aura le traditionnel spectacle. L’enceinte oranaise devrait afficher plein. En effet, les 20.000 billets mis en vente sur la plateforme ont été écoulés en un temps record. D’autant plus qu’Abdelmadjid Tebboune, Président de la République, a instruit de fixer le prix du ticket à 100 DA au lieu des 500 DA décidés dans un premier temps.

Pour ce qui est du show attendu, le musicologue Salim Dada, qui n’est autre que président de la Commission des cérémonies d’ouverture et de clôture des JM-2022, a indiqué que «ce sera une grande cérémonie que l’Algérie vivra pour la première fois depuis le recouvrement de l’indépendance nationale. Elle sera une œuvre artistique complète avec tous les éléments expressifs aussi bien sur le plan du scénario, de la chorégraphie, de la mise en scène et de la scénographie avec le recours à des techniques de pointe». On ne demande qu’à voir.



Plus de 800 millions d’euros dépensés : l’Etat mise gros

Cette date méditerranéenne vêtit la plus haute importance pour l’Algérie. Il s’agira de donner la meilleure image qui soit du pays. Aujourd’hui, la réussite de ce genre de raouts est chose importante. D’ailleurs, l’Etat avait décidé de mettre 600 millions d’euros comme enveloppe initiale pour financer les 39 projets et les préparatifs infrastructurels et logistiques pour cette date, et ce, malgré la situation économique du pays en marge de la désignation d’Oran comme ville hôte en août 2015.

Cette enveloppe a été inévitablement revue à la hausse entre ardoises pour régler les derniers frais préparatifs mais aussi les subventions dédiées aux athlètes. Un montant de 660 millions DA a été transféré au Fonds des athlètes d’élite et de haut niveau pour les joutes en question. «Le montant est passé l’année précédente à 170 milliards de centimes», justifiait récemment Abderrazak Sebgag, ministre de la Jeunesse et des Sports (MJS).

Aussi, il y a eu «le budget de l’équipement auquel une enveloppe de 9 milliards de dinars a été allouée pour la programmation de 115 opérations dédiées au secteur de la Jeunesse et des Sports dont 62 pour le domaine sportif». Ces rallonges trouveraient explication dans «l’arrêt de plusieurs projets, lancés depuis des années, dans certaines wilayas à cause de la mauvaise gestion locale».



Commencer avec une bonne note

Par ailleurs, Mohamed-Aziz Derouaz, Président du Comité d’Organisation des Jeux Méditerranéens (COJM), a salué «le soutien indéfectible des pouvoirs publics». En effet, aux précédents frais, le COJM a bénéficié d’un apport supplémentaire de 13 milliards dinars pour «faire face aux besoins de l’organisation en plus de 2,7 milliards DA pour les besoins d’une meilleure qualité d’image lors de la retransmission télévisée de l’évènement».

Le total de l’investissement économique s’élèverait à près de 800 millions d’euros. Et avec cette grosse mise, il est recommandé de ne pas se gourer. En tout cas, on aura les premiers indicateurs dès ce samedi. Et il ne faudra pas partir sur une fausse note dans une partition qui sera scrutée dix jours durant. Alea jecta est. n