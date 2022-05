Les importateurs de produits nécessaires à l’activité agricole, destinés à la revente en l’état, sont dispensés de l’obligation de présenter le document délivré par l’Agence nationale de la promotion du commerce extérieur (ALGEX), a indiqué dimanche le ministère de l’Agriculture et du Développement rural dans un communiqué.

“Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural porte à la connaissance de l’ensemble des opérateurs importateurs des produits agricoles d’origine végétale et animale (semences, plants, produits sanitaires végétales à usage agricole, matériel d’irrigation et les animaux vivants y compris l’aliment de bétail, des médicaments et produits vétérinaires) destinés à la revente en l’état, aux agriculteurs et aux éleveurs, que le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations dispense ces produits cités ci-dessus, de l’obligation de présenter le document délivré par l’Agence nationale de la promotion du commerce extérieur (ALGEX) au dossier de domiciliation bancaire des opérations d’importations, eu égard à leurs spécificités”, est-il indiqué dans le communiqué.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la “stratégie intersectorielle en matière de développement des filières agricoles qui vise à assurer la disponibilité de ces matières premières aux agriculteurs, au moment opportun”, assure le ministère.

Pour rappel, le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations avait annoncé l’obligation pour les opérateurs économiques activant dans le domaine de l’importation de matières premières, de produits et de marchandises destinées à la revente en l’état, de présenter un document attestant de l’indisponibilité des produits à importer, sur le marché national.

Ce document, remis par les services d’ALGEX, doit être joint au dossier de demande de domiciliation bancaire, afin de parachever les procédures d’importation.