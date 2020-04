Le ministère des affaires religieuses et des wakfs a émis, lundi, une note (voir en dessous) instruisant les imams le Coran via les hauts parleurs des mosquées. La même source précise que la durée de la diffusion devrait durer 30 minutes avant le adhan de la prière du Dohr. Toutefois,le ministère laisse aux imams de décider de diminuer ou augmenter la durée et de choisir les journées de diffusion.

Articles similaires