Abdelaziz Djerad (Premier Ministre) : «Nous venons de perdre et la famille sportive en général, l’ancien président de la JSK, Mohand Cherif Hannachi. Le défunt a laissé son emprunte dans l’histoire du football national en tant que joueur puis dirigeant, il a remporté beaucoup de titres nationaux et continentaux. Je présente mes condoléances les plus sincères à la famille du défunt et à tous les supporters de la JSK et je prie Dieu le tout puissant de lui accorder sa sainte miséricorde et l’accueillir en son vaste paradis. A dieu nous appartenons et à lui nous retournons.»

Fédération algérienne de football (FAF) : «Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheireddine Zetchi, et les membres du Bureau fédéral ont appris avec une énorme tristesse le décès, vendredi 13 novembre 2020, de Moh Cherif Hannachi, ancien joueur international et président de la JS Kabylie, à l’âge de 70 ans, des suites d’une longue maladie. Figure emblématique du football algérien durant de longues années, le défunt a marqué de son empreinte l’histoire de la JSK qu’il a servie avec passion et dévouement durant plus d’un demi-siècle. En cette douloureuse circonstance, le président de la FAF et les membres du Bureau fédéral présentent leurs condoléances les plus attristées à la famille du défunt et à la famille de la JSK. Que Dieu Le Tout-Puissant puisse accueillir le défunt en Son Vaste Paradis et le couvrir de Sa miséricorde. ‘’A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.’’»

Cherif Mellal (Président de la JS Kabylie) : «La JSK et le Football algérien viennent de perdre l’un de leur plus vaillant homme, quelqu’un qui a sacrifié une bonne partie de sa vie pour servir son club et le football en général. Moh Chérif Hannachi aura marqué de son empreinte la jeunesse sportive de Kabylie. Il a su donner de son temps et son énergie pour porter le club au plus haut niveau. Aujourd’hui nous ne pouvons que nous incliner devant la mémoire de ce grand homme.»