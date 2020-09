Voici les grandes étapes de la saga judiciaire autour du fondateur de Wikileaks Julian Assange, incarcéré près de Londres, où la justice britannique reprend lundi l’examen de la demande d’extradition de l’Australien vers les Etats-Unis.

4Révélations et mandat d’arrêt

Fin juillet 2010, la presse mondiale publie 70.000 documents confidentiels sur les opérations de la coalition internationale en Afghanistan diffusés par le site internet WikiLeaks. 400.000 rapports concernant l’invasion américaine en Irak sont publiés en octobre puis, un mois plus tard, le contenu de 250.000 câbles diplomatiques américains. Le 18 novembre, la Suède lance un mandat d’arrêt européen contre Julian Assange dans le cadre d’une enquête pour viol et agression sexuelle de deux Suédoises en août 2010. L’Australien assure que les jeunes femmes étaient consentantes. Assange se livre à la police britannique le 7 décembre. Il est détenu neuf jours puis assigné à résidence. En février 2011, un tribunal londonien valide la demande d’extradition de la Suède. L’Australien redoute d’être extradé aux États-Unis et d’y encourir la peine de mort.



4Réfugié à l’ambassade d’Équateur

Le 19 juin 2012, Assange se réfugie à l’ambassade d’Équateur à Londres et demande l’asile politique. L’Équateur, présidé alors par la figure de la gauche sud-américaine Rafael Correa, le lui accorde en août puis exige en vain un sauf-conduit de Londres pour qu’Assange se rende en Équateur. Il restera cloîtré dans l’ambassade pendant près de sept ans, période pendant laquelle il obtiendra même la nationalité équatorienne avant d’en être déchu. Le 2 avril 2019, le président équatorien Lenin Moreno – qui a rompu avec son prédécesseur – affirme qu’Assange a violé l’accord sur ses conditions d’asile. Le 11, Assange est arrêté dans l’ambassade par la police britannique.



4Enquête sur le viol rouverte

Aussitôt, l’avocate de la femme qui accuse Julian Assange de viol en Suède annonce qu’elle va demander au parquet la réouverture de l’enquête. Le parquet l’avait classée sans suite en 2017 faute de pouvoir faire avancer la procédure. Le 14, l’avocate d’Assange déclare que son client est prêt à coopérer avec les autorités suédoises si celles-ci demandent son extradition mais que la priorité reste d’éviter une extradition vers les États-Unis. Le 1er mai, Julian Assange est condamné à 50 semaines de prison par un tribunal londonien pour violation des conditions de sa liberté provisoire. Le 13, le parquet de Stockholm annonce la réouverture de l’enquête pour viol.



4Nouvelle inculpation américaine

Le 23 mai 2019, la justice américaine, qui l’accuse déjà de «piratage informatique», l’inculpe de 17 nouveaux chefs en vertu des lois anti-espionnage. Assange encourt jusqu’à 175 ans d’emprisonnement. Le 31, le rapporteur de l’ONU sur la torture, après avoir rencontré Assange en prison, estime qu’il présente «tous les symptômes (de) torture psychologique». Il affirmera début novembre que le traitement infligé à Assange met sa vie «en danger». Le 21 octobre, Julian Assange, confus et bredouillant, comparaît pour la première fois en personne devant le tribunal de Westminster.



4Abandon des poursuites en Suède

Le 19 novembre, le parquet suédois annonce le classement sans suite de l’enquête pour viol, faute de preuves.

4Audience d’extradition à Londres

Le 24 février 2020, la justice britannique commence l’examen de la demande américaine d’extradition. Interrompue après quatre jours, l’audience est ensuite reportée en raison de la pandémie de nouveau coronavirus. Début juillet, une quarantaine d’ONG demandent la libération «immédiate» du fondateur de Wikileaks. Reprise de l’audience le 7 septembre.