Le gouvernement prolonge les mesures de prévention et de lutte anti-Covid-19 jusqu’au 14 mai. Sa décision de patienter encore quinze jours avant de songer à revoir ou à lever le dispositif mis en place est dictée par la crainte d’une deuxième vague de propagation du virus. Sauf que ce choix n’est pas rigoureusement suivi. Davantage préoccupée par sa quotidienneté que par les risques pour sa santé, la population, soit par fatalité, soit par insouciance surtout, fait fi des consignes de protection et de prévention. Dans les lieux de rassemblement, la distanciation physique et les gestes barrières sont une fiction.

Les mesures prises récemment par les autorités à travers l’élargissement des horaires de confinement suivi de l’autorisation de reprise de certaines activités commerciales pour réduire l’impact socio-économique de la crise sont loin de sonner l’extinction de la menace Covid-19. C’est manifestement ce que suggère la décision prise avant-hier par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, et portant sur le prolongement jusqu’au 14 mai prochain du dispositif de confinement, une mesure de nature à secouer les consciences qui font fi visiblement de la gravité de la situation.

Ce qui revient à comprendre que ce n’est pas l’heure de baisser la garde au risque de vivre une nouvelle vague de contaminations au nouveau coronavirus et ses conséquences qui seront difficiles à gérer, comme insistent à le dire les médecins et autres professionnels de la santé.

En effet, et à la veille de l’expiration de la période de confinement qui courrait jusqu’au 29 avril (aujourd’hui), le dispositif décidé dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus (Covid-19) a été prolongé jusqu’au 14 mai prochain au même titre que l’ensemble des mesures qui l’accompagnent depuis sa mise en place.

«Suite à la concertation régulière avec le Comité scientifique et l’autorité sanitaire sur l’évolution de l’épidémie du Covid-19, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, après accord du Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a reconduit pour une période supplémentaire de 15 jours, à savoir du 30 avril au 14 mai 2020, le dispositif actuel de confinement ainsi que l’ensemble des mesures préventives qui l’accompagnent», indique un communiqué du gouvernement.

A cette occasion, le gouvernement s’est déclaré «conscient des efforts supplémentaires que chacun doit fournir, réitère ses appels aux citoyens à demeurer conscient des enjeux et des défis sanitaires, économiques et sociaux du Covid-19 et de continuer à observer en toute conscience et avec rigueur les mesures d’hygiène, de distanciation sociale et de protection, qui demeurent les seules réponses actuelles pour l’endiguement de cette épidémie».



Enième appel à la vigilance

Il s’agit dans ce registre d’un énième appel à la vigilance et au respect des mesures de prévention, dans le sens où le Premier ministre avait déjà fait part d’une corrélation entre l’adhésion aux mesures éditées et l’évolution de la pandémie. «Le non-respect de ces règles influera dangereusement sur la trajectoire de cette épidémie jusque-là contenue, car il a été prouvé l’existence d’une forte corrélation entre la propagation du Covid-19 et les négligences liées au comportement des citoyens», avait-il averti lors du premier prolongement du confinement.

Le Premier ministre avait alors soutenu que l’endiguement de la pandémie «ne sera possible que si les citoyens adhèrent fortement à la discipline générale exigée par la situation», ajoutant que la vigilance citoyenne ainsi que l’esprit de responsabilité individuelle et collective constituent les seuls remparts possibles face à cette épidémie, qui permettront l’allégement des mesures de confinement.

«Il faut rester très prudent, car beaucoup de pays ont eu l’imprudence d’enclencher prématurément un dé-confinement où de dé-confiner carrément ce qui a engendré une deuxième vague et c’est justement ce qu’on souhaite éviter en Algérie», a souligné, pour sa part, le ministre de la Santé, Abderahmane Benbouzid, interrogé sur un possible dé-confinement qui serait légitimé par «la stabilisation» de la propagation du coronavirus.

Avant-hier, c’est le professeur Mohamed Bekkat Berkani, membre du Comité scientifique de suivi de l’évolution de l’épidémie du Covid-19, qui a mis en garde en considérant que «l’épidémie n’est pas derrière nous», tout en insistant sur la nécessité d’observer les gestes barrières.

Pour Lyes Merabet, médecin et premier responsable du Syndicat national des praticiens de la santé publique, «il faut plus de recul et de données pour pouvoir évaluer objectivement la situation épidémique», relevant que «certes, la situation s’est légèrement améliorée en termes de nombre de nouveaux cas enregistrés, mais la courbe est toujours ascendante, avec une diffusion sur tout le territoire». Sur les réseaux sociaux, les équipes médicales dans différents établissements de santé ne cessent d’appeler les citoyens à respecter les mesures préventives et à consentir davantage d’efforts pour sortir de cette situation avec le moindre coût possible.

Il y a foule dehors !

D’autant plus qu’une baisse de vigilance est plus que débordante dans les quatre coins du pays où avec des foules incessantes au niveau des marchés où on s’agglutine le plus normalement du monde sans tenir compte de la situation sanitaire qui recommande des précautions et surtout une adaptation des comportements.

Des comportements qui ont mis vraisemblablement les autorités dans l’embarras, celui de concéder, d’une part, des mesures d’assouplissement pour aider les familles à surmonter les effets socio-économiques de la crise et celui de veiller, d’autre part, au maintien de la vigilance et au respect des mesures barrières en vigueur depuis l’apparition du virus en Algérie.

Or, ce volet relatif au maintien d’un degré élevé de vigilance dépend davantage de l’adhésion et de la discipline citoyenne.

C’est la raison pour laquelle le gouvernement rappelle, dans son dernier communiqué annonçant le prolongement du confinement, les risques encourus par ceux qui ne respectent pas les mesures préventives édictées et réitère «la nécessité pour les citoyens et les commerçants d’être vigilants et responsables pour permettre à notre pays de conduire efficacement le processus de lutte contre le Covid-19».

La reconduction de la mesure de confinement suscitera-t-elle l’adhésion des citoyens pour plus de vigilance ? Va-t-elle contribuer à freiner le relâchement visible dans les rues et l’espace public ? Autant de questions que se poseraient le commun des Algériens à l’heure de l’étape la plus cruciale dans cette crise sanitaire du Covid-19.<