Une visite d’un jour, des dossiers pour toujours ! C’est ce que l’on pourrait, de manière triviale, dire de la première et très sérieuse visite du président de la République de Tunisie aujourd’hui en Algérie. Une visite qu’il a programmée aussitôt son investiture, non sans raison puisqu’il reste un sens à donner aujourd’hui à l’ensemble maghrébin, c’est vers l’axe Alger-Tunis qu’il faut regarder.

En dépit des nuances et des divergences d’intérêts somme toutes légitimes, les deux voisins poursuivent une relation sous le signe du « sang partagé » si l’on ose dire et de la solidarité qui a existé entre eux depuis le temps lointain de la Guerre de libération. Plus de soixante ans après, ils commémorent avec la même émotion l’anniversaire du bombardement de Sakiet Sidi Youssef par l’aviation française en 1958. Ces dernières années ont vu leur coopération prendre davantage de consistance avec la mise en place de la Grande commission mixte et du comité bilatéral algéro-tunisien, qui reste le grand mécanisme de régulation de la relation bilatérale entre les deux pays en ce qui concerne la bande frontalière commune.

Un des dossiers prometteurs de ce comité concerne le développement des espaces et territoires frontaliers communs, un dossier déjà important pour les deux Etats algérien et tunisien en raison de leur interpénétration géographique et des échanges humains qui s’y déploient. Mais qui a pris un relief tout à fait nouveau avec l’émergence, depuis quelques années, du phénomène touristique massif de l’Algérie vers la Tunisie. Des zones commencent à tirer profit économiquement de cette dynamique, d’autant qu’entre les deux pays, il existe une coopération socio-économique ancienne, notamment dans le secteur énergétique qui devrait s’étoffer avec le développement de nouveaux accords commerciaux en matière d’électricité et la concrétisation de l’accord de 2017 sur le projet d’approvisionnement de la région de Sakiet Sidi-Youssef en gaz algérien.

« L’enjeu d’aujourd’hui est le développement des zones frontalières », avait résumé l’ancien ministre de l’intérieur Noureddine Bedoui lors de la 21e session du comité bilatéral fin 2018. Avant lui et après lui, d’autres responsables ne manqueront de faire le même commentaire sur la nécessité stratégique du développement et de l’aménagement de la bande frontalière commune.

L’enjeu sécuritaire n’est pas en reste, loin de là, grâce à la coordination étroite et à l’action commune entre les dispositifs sécuritaires des deux pays. Depuis le 19 mars 2017, un nouvel accord sécuritaire existe entre les deux pays en matière « en matière de lutte contre le crime organisé sous toutes ses formes ».

Il est à rappeler que les derniers travaux du Comité bilatéral frontalier algéro-tunisien ont vu la participation des walis et gouverneurs des régions frontalières des deux pays (El-Tarf, Souk-Ahras, Oued Souf, Tébessa) et (Jendouba, Le Keuf, Tozeur, Gafsa).n

