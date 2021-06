La sortie en salles des longs-métrages, «Abou Leila» de Amine Sidi-Boumediene et «En attendant les hirondelles» de Karim Moussaoui est prévue à partir du 24 juin, annonce le Centre algérien du développement du cinéma (Cadc), dans un communiqué. La distribution de ces deux longs métrages est prévue dans les villes, d’Alger, Bejaia, Oran, Tlemcen, Annaba, Bechar, Constantine, Tizi-Ouzou, Sidi Bel Abbès, Souk Ahras, Laghouat, Batna, Saida, Mostaganem, Adrar et Biskra. D’une durée de 135 mn, «Abou Leila» raconte l’histoire de deux amis qui traversent le désert, à la recherche d’Abou Leila, un dangereux terroriste. La poursuite semble absurde, le sahara n’ayant pas encore été touché par la vague d’attentats. Réalisé en 2020 par Amine Sidi Boumediène sur un scénario de sa plume, «Abou Leila», a été primé en Espagne et en Tunisie, entre autres. Les acteurs Slimane Benouari et Lyès Salem se partagent l’affiche de cette oeuvre. D’un autre côté, «En attendant les hirondelles» traite de l’Algérie contemporaine, à travers une dualité temporelle judicieuse, où le passé de trois personnages, aux vies bousculées et pleines de remous, remonte au présent. Ce film réalisé en 2018 par Karim Moussaoui sur un scénario qu’il a coécrit avec Maud Ameline, compte dans son casting les regrettés, Mohamed Djouhri et la grande Sonia Mekkiou, Mehdi Ramdani, Hania Amar, Hassen Kechach, Nadia Kaci, ou encore Samir El Hakim.

Articles similaires