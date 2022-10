Le dernier bilan de la Protection civile, dont les éléments sont de nouveau engagés depuis plusieurs jours face à la multiplication de départs de feux, révélait hier matin que «88 incendies de couvert végétal «avaient été maîtrisés au cours des dernières 24 heures dans près d’une quinzaine de wilayas. Le communiqué de la Protection civile, repris par l’agence APS, a par ailleurs ajouté que 5 feux de forêt et de maquis étaient toujours en cours «à 10 heures du matin «à Chlef, Béjaïa, Tizi Ouzou et Jijel.

Par Nadir Kadi

La recrudescence des incendies de forêt, après un été difficile, intervient en parallèle de la forte vague de chaleur qui devrait se poursuivre jusqu’à la fin du mois, selon les services de prévision météo. Nouveaux départs de feux, qui ont entraîné des pertes de surfaces forestières et agricoles, la même source précise en ce sens que 64 hectares de forêt ont été détruits en plus de 26 hectares de maquis et 39 hectares de broussailles. Par ailleurs, il est fait état de la perte de 720 arbres fruitiers, 25 palmiers et 620 bottes de foin suites aux incendies qui ont été recensés mardi. Quant aux causes de ces nouveaux feux, qui interviennent après un été marqué par des incendies meurtriers, aucune piste n’est officiellement privilégiée bien que les regards se tournent vers l’épisode de canicule que traverse le pays depuis plus d’une semaine. A ce titre, l’Office national de météorologie avait émis dès mardi un «Bulletin météo spécial de niveau 1 canicule «valable pour les régions côtières et intérieures du pays. Par ailleurs, il est à rappeler que les dégâts enregistrés par le dernier bilan de la Protection civile s’ajoute à la perte, dès samedi, de près de «51 ha de forêt, 7 ha de maquis, 15 ha de broussailles (…) et 49 palmiers «suites aux 44 premiers incendies recensés en début de semaine. Des chiffres qui rappellent également que le pays a enregistré un été 2022 particulièrement difficile. La superficie totale ravagée par les 1 003 incendies enregistrés au niveau de 37 wilayas, est en ce sens estimée, selon le Directeur général des forêts Djamel Touahria, à «24 077 hectares «dont «5 728 ha de forêt, soit 24% des espaces brûlés, 9 661 ha de broussailles (49,5%), 6970 ha de maquis (29%), 1 638 ha d’arbres fruitiers en montagne (7%) et 80 ha d’alfa (0,5%) «. A ce titre, on apprenait, hier, par la voix du chargé de la communication de la Protection civile, le sous-lieutenant Youcef Abdat, que la campagne de reboisement en cours sera axée sur les «zones ravagées par les flammes «ces dernières années, mais aussi au niveau des régions enregistrant un manque de végétation. Et dans un tout autre registre, le même responsable de la Protection civile a fait savoir à la Télévision nationale qu’un programme de vigilance est également lancé en prévision d’éventuelles précipitations violentes dans les prochaines semaines : «Le programme de la Protection civile comprend également le lancement de campagnes de sensibilisation contre les risques d’inondations (…) Nous sommes en fin de la période chaude (…) où nous enregistrons généralement des pluies soudaines marquée par des précipitations importantes en un laps de temps très bref que les sols et les systèmes d’évacuations sont incapables d’absorber «. Dans cette logique, le responsable de la Protection civile appelle en substance à ne pas aggraver de telles situations : «le fait de jeter un seul détritus, notamment une bouteille en plastique, peut boucher une évacuation d’eau.» n