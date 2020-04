Acteur majeur du sacre de l’Algérie en Coupe d’Afrique des nations 2019, Riyad Mahrez est, pour beaucoup d’Algériens, la star incontestée de la sélection. Et il n’y a pas que les supporters qui pensent cela puisque même ses compères en sélection parlent de lui comme le meilleur de sa génération. C‘est pour dire qu’il a mis la barre très haut.

La reconnaissance ne vient pas de n’importe qui. Elle est signée le très prometteur Ismaël Bennacer qui a été désigné joueur du tournoi lors de la dernière CAN en Egypte. En présence de Riyad Mahrez en personne. Beaucoup avaient pensé que la Confédération africaine de football (CAF) avait usé de ce subterfuge pour ne pas donner plus d’épaisseur à la candidature du capitaine de l’EN dans la quête du Ballon d’Or africaine. Un trophée revenu finalement à Sadio Mané. Pas immérité néanmoins. Déjà, avant la cérémonie de consécration, le milieu de terrain Dz, avait soutenu son aîné. « Franchement, Mané et Mahrez sont tout le temps au top, ils évoluent dans deux grandes équipes, je crois que ça va se jouer sur rien. Il ne faut pas oublier que Riyad a gagné la CAN tout en étant décisif aussi dans les titres gagnés par Manchester City cette année. C’est vrai aussi que Mané a remporté la League des Champions mais c’est le seul titre qu’il a pris. Une chose est sûre, quel que soit le vainqueur, il l’aura mérité pour son talent, après mon choix est dit, c’est Riyad incontestablement », avait-il estimé. C’était en décembre dernier dans un entretien accordé au quotidien spécialisé « Le Buteur ».

Benrahma est catégorique

Même si Mahrez n’a pas remporté le graal, Bennacer continue de soutenir qu’il l’impressionne par sa qualité intrinsèque. Sur la plateforme sociale Instagram, un abonné lui a demandé qui était le meilleur joueur Dz, il a répondu : « C’est Riyad Mehrez. C’est un joueur qui croit en ses capacités.»

Le sociétaire de Manchester City a aussi un autre « fan » parmi les actuels internationaux. Et pas des moindres puisqu’il s’agit de quelqu’un qui marche sur ses pas selon beaucoup. Il s’agit de Saïd Benrahma qui évolue à Brentford FC (Championship). « Pour moi le meilleur joueur de tous les temps c’est Mahrez. Cest un grand joueur qui a quasiment tout gagné dans sa carrière. Il a remporté une CAN, il a gagné la Premier League et il a été désigné meilleur joueur d’Angleterre. C’est le meilleur pour moi. Il y a eu de grands joueurs algériens par le passé mais Mahrez est le numéro 1 », a-t-il tranché pour une question qui le mettait en concurrence avec Madjer.

Le 15e joueur le mieux noté en Europe

A ces avis, aussi objectifs soient-ils, vient s’ajouter la confirmation numérique plus objective. La boite « Whoscored », spécialisée dans les statistiques des footballeurs, a indiqué que Mahrez est le 15e joueur le mieux noté dans les cinq grands championnats. Le Fennec a pu compiler une note moyenne de 7.59 dans un classement dominé par le prodigieux Lionel Messi (8.61).

Avec cette marque, le Vert est le premier africain du classement devant Salah et Mané qui sont 30e (7.45) et le 28e (7.50). En outre, il est le troisième joueur de Premier League du ranking derrière son coéquipier à City Kevin De Bruyne (6e/7.92) et Adama Traoré (13e/7.61) qui évolue à Wolverhampton. Cette reconnaissance, aussi symbolique soit-elle, vient confirmer la classe internationale du natif de Sarcelles. Plus régulier et performant cette saison, le Citizen a inscrit 9 buts et délivré 14 passes décisives en 34 apparitions en clubs toutes compétitions réunies. Bilan plus que correcte. Même si on est encore loin des 18 réalisations et 11 offrandes de 2015-2016 en 39 apparitions avec Leicester City. Une copie qui lui avait valu le titre du « Joueur de l’année » au PFA Awards. n