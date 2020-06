Pour l’instant, c’est la seule décision que la Confédération africaine de football (CAF) a pu prendre concernant son calendrier de compétitions. Le Championnat d’Afrique des nations (CHAN) a été reporté et la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2021 est en suspens. Cependant, les premiers tournois qui reprendront seront, vraisemblablement, la Ligue des Champions, ainsi que la Coupe de la Confédération CAF.

Le Coronavirus est venu chambouler l’agenda sportif partout dans le monde. L’Afrique n’a, logiquement, pas échappé à la règle et l’instance confédérale de la balle ronde a décidé de geler toutes les épreuves qui se déroulaient ou qu’elle comptait organiser. Que ce soit celles des clubs ou de sélections. D’ailleurs, la Ligue des Champions et la Coupe de Confédération CAF ont été interrompue au stade des demi-finales alors que le CHAN-2020, devant se dérouler au Cameroun entre le 04 et 25 avril derniers, a tout bonnement été reporté à une date à définir.

La nouvelle date reste à définir en cas de non-annulation. En tout cas, le secrétaire général de la CAF, Abdelmounaïm Bah, a assuré qu’« on ne prendra aucun risque. On ne jouera que dans les meilleures conditions. Et ça sera au Cameroun.» Cependant, à présent, même la CAN-2021 n’est pas certaine de se jouer entre le 09 janvier et 06 février à venir en raison de la marge de manœuvre qui rétrécit de plus en plus. Ainsi, tous les indices portent à croire que le CHAN risque fortement l’annulation. Surtout que le Cameroun n’aura jamais la capacité d’abriter deux messes dans des délais restreints. Et on voit mal comment la compétition des sélections composées de joueurs locaux puisse être casée.



Le CHAN-2020 sacrifié ?

En tout cas, pour ce qui est des clubs, la LDC ainsi que la Coupe de Confédération reprendront en septembre avec les demies restées en stand-by à cause de la Covid-19. Les dates finales n’ont pas été définies mais la poursuite du challenge est entérinée. Les deux clubs marocains, à savoir le Wydad, finaliste malheureux, et le Raja Casablanca en l’occurrence, s’expliqueront avec leurs homologues égyptiens d’Al Ahly SC et le Zamalek SC. Les quatre prétendants tenteront de succéder à l’ES Tunis, double-tenant du titre et éliminé en quarts pour la séquence 2019-2020. Pour ce qui est du second tournoi, on recense aussi deux teams du Royaume chérifien. Il s’agit de la Renaissance de Berkane et la Hassania Agadir qui s’affronteront dans un duel 100% marocain. Dans l’autre affiche, c’est le Pyramids FC (Egypte) et Horoya AC (Guinée) qui se disputeront le ticket en finale. Et le vainqueur dans l’affiche ultime remplacera le Zamalek SC au palmarès. Ainsi, la CAF mènera, comme l’UEFA, sa C1 et C3 à terme pour limiter la casse. Le seul rendez-vous dont la tenue reste grandement menacée est le CHAN-2020. Ce dernier pourrait être sacrifié pour sauver la CAN-2021 qui reste primordiale avec tous les enjeux économiques qu’elle représente pour la structure footballistique.Il s’agit , logique de foot business oblige, de minimiser les pertes. n