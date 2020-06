La deuxième phase de déconfinement, selon la feuille de route arrêtée par le Premier ministre, jeudi 4 juin, devrait commencer le 14 juin, soit une semaine, jour pour jour, après la première, entamée hier dimanche. Elle se fera «sous la forme de levée ou d’aménagement du confinement sanitaire partiel en vigueur» et il y sera tenu «compte de l’évolution de la situation épidémiologique à l’échelle nationale». On saura alors quelles wilayas seront à nouveau en mouvement et quelles activités économiques et d’entreprise vont être relancées.

Pour la première phase, ce sont les opérateurs du BTPH qui ont été autorisés à reprendre le travail en même temps que ceux de l’artisanat et autres domaines entrepreneuriaux, dont la liste a été rendue publique en même temps que la décision d’autorisation du gouvernement. Il est donc à parier que durant la semaine prochaine d’autres filières recevront le feu vert de la reprise, moyennant le respect des consignes de surveillance et de vigilance sanitaire.

Le protocole est lui aussi connu et a été rendu public dans le document portant feuille de route du gouvernement. Il comprend notamment «l’obligation du port du masque», «l’affichage des mesures barrières et de prévention sur les lieux», «l’organisation des accès et des files d’attentes à l’extérieur et à l’intérieur des locaux de façon à respecter l’espacement et la distance physique», et la «mise en place à l’intérieur des locaux, d’un sens unique de circulation, de marquage lisible au sol et de barrières, pour éviter les croisements» des personnes.

Aux entreprises, il est fait obligation d’installer également des «paillasses de désinfection aux entrées», de mettre «à la disposition des usagers des solutions hydro-alcooliques, de nettoyer et de désinfecter quotidiennement les locaux. Et de prévoir aussi «des bacs dédiés à recueillir les masques, gants, mouchoirs ou matériel médical usagés».

Certaines de ses mesures sont déjà en vigueur dans les entreprises qui disposent d’un système «hygiène et sécurité», qui devrait être obligatoire au passage et compte tenu de la récurrence des accidents et incidents industriels dans notre pays. D’autres sont imposées par le contexte sanitaire actuel. Toutes devront être consignées avec précision dans un document élaboré par les départements de la santé, du travail et de l’industrie et qui sera ventilé auprès des concernés, selon une indication fournie par le département ministériel de l’emploi.

Anciennes ou nouvelles, les nouvelles règles, si elles sont scrupuleusement respectées, constituent un «package» et des dépenses auxquels de nombreuses entités et unités ne sont pas clairement préparées ni disposées à en assumer la charge, selon les échos recueillis ici et là.

«Ce n’est pas toutes les entreprises qui peuvent mettre à la disposition de leurs employés quotidiennement des masques qui connaissent des prix de folie ou assumer les frais des opérations de désinfection ou du transport du personnel», a avoué hier à l’APS le président du Forum des Chefs d’entreprise (FCE). Samy Agli rappelle à juste titre que «le tissu économique algérien est composé essentiellement de TPE/PME dont les capacités financières sont limitées». «Les mesures impliquent un coût financier», relève, selon l’agence de presse, la présidente de la Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA). Saida Neghza ajoute que beaucoup d’entreprises «au bord de la faillite» n’ont pas les moyens de faire face. Son collègue de la CAP cherche un nouvel engagement de l’Exécutif et appelle à la création d’une «commission mixte» constituée de représentants gouvernementaux et d’opérateurs entrepreneurs. Son discours tend à indiquer que des associations patronales et des entreprises n’entendent pas se contenter du seul respect du protocole sanitaire anti-Covid 19 déjà publié, mais veulent un véritable mode d’emploi, une demande qui dissimule aussi un souhait d’assistance financière. n