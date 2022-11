Lundi et hier, deux des cinq sélections africaines engagées dans la Coupe du Monde 2022 au Qatar ont débuté leur campagne. Ni le Sénégal, champion d’Afrique en titre, ni la Tunisie n’ont pu s’imposer contre les Pays-Bas (défaite 2-0) et le Danemark (0-0) respectivement. Depuis l’édition 2010 du Mondial, les statistiques de l’Afrique sont peu réjouissantes.

En 51 rencontres jouées par les équipes de la zone CAF, l’Afrique ne compte que 10 succès pour 9 nuls et… 32 défaites dont celle des Sénégalais lundi soir. Ainsi, ces chiffres expliquent le fait que les Africains n’aient jamais remporté de titre mondial.

Malgré quelques campagnes sensationnelles, dont celles remarquables du Ghana en 2010 et le Cameroun en 1990 qui ont atteint le quart de finale, l’Afrique semble éprouver du mal à se hisser au niveau requis pour le Mondial. On notera néanmoins que les Ghanéens étaient passés tout près de disputer une demi-finale pour la première fois de l’histoire.

Les Tunisiens détiennent le dernier succès africain

On se rappelle tous de Luis Suarez qui annihilait une véritable occasion de but avec sa main et le pénalty manqué par Gyan Asamoah. C’était dans le temps additionnel des prolongations. Les Blacks Stars perdront aux tirs au but. Aussi, il y a eu la qualification historique de l’Algérie au second tour de la séquence de 2014 au Brésil avant de rendre les armes en prolongations face aux Allemands sacrés au terme du tournoi.

Le dernier succès dans la compétition planétaire était signé par la Tunisie le 28 juin 2018 en Russie contre le Panama en phase de groupes. Quant aux traces d’une victoire dans la phase à élimination directe, on les retrouve en remontant au 26 juin 2010 quand les Ghanéens éliminaient les Etats-Unis (1-2) au stade des 1/8 de finale en Afrique du Sud. Le Maroc tentera d’aider l’Afrique à retrouver le chemin des victoires aujourd’hui face à la Croatie (11h).

