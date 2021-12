Le lieu et le tournoi ont changé, mais pas la finalité. L’Algérie a de nouveau triomphé. Après avoir dicté leur loi lors de la CAN-2019 en Egypte, voilà les «Fennecs» qui se posent sur le trône au Qatar dans une compétition inédite. La Coupe Arabe FIFA 2021 a confirmé que la conquête est un état d’esprit qui se nourrit de la volonté et la solidarité. Retour sur une consécration qui vient confirmer la suprématie. Et c’est dans la continuité d’une tradition perpétuée par Madjid Bougherra et instaurée par Djamel Belmadi.

Par Mohamed Touileb

L’approche est toujours qualifiée de folle et finit toujours pas provoquer l’hystérie et l’euphorie. Loin du «coubertinisme» et de l’attentisme, près du jusqu’au-boutisme, la mentalité de la gagne est le seul prisme derrière lequel l’EN voit désormais chaque défi sportif.

Comme Djamel Belmadi, Madjid Bougherra n’avait qu’un seul mot à la bouche : gagner. Il n’y avait pas une sortie où le coach de la sélection A’ pensait que l’écueil était impossible à passer. Pourtant, durant le tournoi qatari, les adversaires de qualité ne manquaient pas. Après les modestes Soudan et Liban, le menu comptait l’Egypte, puis le Maroc ainsi que le Qatar et la Tunisie pour l’étape finale.

Les épreuves ont forgé la cohésion

Les quatre derniers opposants étaient, avec l’Algérie bien évidemment, tous des favoris en force pour décrocher la consécration. Cependant, personne n’a pu mettre fin au parcours des «Guerriers du Désert» qui auront, à toute épreuve, montré une incroyable détermination. Et pourtant, rien n’a été donné pour les camarades de l’excellent Ilyes Chetti qui aura fait une compétition des plus abouties.

On aurait pu penser que cette équipe de «Bouggy» manquait de cohésion ou qu’elle n’avait pas assez d’expérience pour atteindre l’excellence. Mais les protégés de Bougherra ont su compenser cet aspect en montrant beaucoup de solidité et de résilience. D’ailleurs, le coach d’«El-khadra» n’a pas manqué de le relever lors de la conférence d’après-finale : «Nous sommes champions avec une équipe qui n’avait jamais joué ensemble avant ce tournoi! C’est une équipe faite d’un mix entre jeunes, joueurs plus expérimentés, nouveaux, anciens des A et actuels joueurs de l’équipe première. Nous n’avons eu que deux séances d’entraînement ensemble avant le début de la compétition!»

Mentalité de la gagne

Au final, c’est l’envie de mouiller le maillot et la discipline qui auront fait la différence : «Je veux également retenir la discipline tactique de mes joueurs sachant que nous travaillons surtout sur cet aspect-là. Nous avons été dominateurs physiquement et mentalement. Tous nous imaginaient favoris et effectivement, à la fin, nous sommes champions», indique le «Magic» en expliquant que «c’est la mentalité de mes joueurs, leur envie de gagner quand ils portent le maillot de l’Algérie».

Tout est dans la faculté à assumer le costume et le porter en toute aisance. Pour cela, il faut avoir des épaules et se déplacer de pieds fermes qui ne tremblent pas peu importe l’intensité de la rivalité et la qualité de concurrence. Finalement, le bilan dans ce challenge a frôlé la perfection. Sofiane Bendebka & cie sont, symboliquement, restés invincibles comme leurs «aînés» qui sont coachés par Belmadi. Avec 5 victoires et 1 nul en 6 tests, ils sont premiers de la classe avec brio. n