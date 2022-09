A Quarante jours de la tenue des élections locales partielles, prévues le 15 octobre prochain dans les 6 circonscriptions où le vote n’a pas eu lieu le 27 novembre dernier, l’Autorité nationale indépendante des élections (Anie) tente de planter le décor en menant une campagne de vulgarisation de ce rendez-vous.

PAR NAZIM B.

L’exercice de sensibilisation, entamé hier par le président de l’Anie, Mohamed Charfi, qui a animé un point de presse sur cette échéance partielle, survient, faut-il le souligner, quelques heures seulement après la montée au créneau du FFS, partie prenante de ces élections locales, qui a dénoncé l’attitude et «le parti pris» de l’administration dans la désignation d’un nouveau président pour l’APC de Birkhadem à Alger.

Le Front des forces socialistes a dénoncé, en effet, ce qu’il a qualifié de «manœuvres» de l’administration dans le but de «l’empêcher» d’accéder à la gestion de cette commune de la capitale, appelant à la convocation d’une séance extraordinaire de l’APC en question pour procéder à l’élection d’un nouveau président, conformément aux articles 65 et 72 du code communal.

La compétition qui concerne deux APC dans la wilaya de Tizi Ouzou, Aït Boumahdi dans la daïra de Ouacifs, et Aït Mahmoud dans la daïra de Beni Douala, a attiré 8 candidatures, selon l’Anie.

Il s’agit de 4 dossiers pour chacune des 2 communes concernées par ce scrutin partiel, Aït Boumahdi dans la daïra de Ouacifs et Aït Mahmoud dans la daïra de Beni Douala, déposés par 2 partis politiques et 6 listes indépendantes. Pour la commune d’Aït Boumahdi, 2 partis politiques, le Rassemblement national démocratique (RND) et le Front des forces socialistes (FFS) ainsi que 2 listes indépendantes, Imnyen lkhir et Tagmats. Dans la commune d’Aït Mahmoud, le FFS est en lice face à 3 listes indépendantes, Taskamut Ussirem, Tigejda, Tighri Ugdud.

A noter que 5 partis politiques, le FFS, le RND, le Front de libération nationale (FLN), le Mouvement des jeunes algériens (MJA) et le Front El-Moustakbal ont retiré les formulaires de souscription des signatures.

Pour ce qui est du corps électoral, M. Bougrida, coordinateur de la délégation de wilaya de l’Anie, a souligné que «les révisions des listes électorales ont été mises à jour dans les quatre communes avec un total de 46 779 électeurs inscrits. Ainsi la commune de Feraoun compte 10 432 électeurs, Toudja 5 432 électeurs, Akbou 26 432 électeurs et Mcisna 4 735 électeurs».

Pour l’APC d’Akbou, qui a déjà vécu des blocages lors du mandat précédent, quatre listes sont en course, deux émanant de partis politiques et deux menées par des indépendants.

A Mcisna, dans la commune de Seddouk, la bataille est plus large puisqu’il y aura quatre listes en lice, une partisane et trois indépendantes.

A Toudja, elles seront trois listes à prétendre à la gestion de l’Assemblée locale, entre deux partis politiques et une liste d’indépendants. A Feraoun, deux listes indépendantes seront en course en absence de partis politiques.

Pour ce qui concerne le FFS, la formation politique la plus présente à cette joute, le parti a annoncé, fin juillet, sa participation à ce rendez-vous, soulignant que l'objectif de la participation est de «gagner des espaces dans les Assemblées populaires communales concernées» et «profiter de ce rendez-vous politique pour promouvoir son projet politique». Comme il souligne qu'il s'agit également de «plaider en faveur de sa vision de la gestion locale basée sur la démocratie participative et la solidarité locale». Le FFS conclut son communiqué en appelant ses «structures locales et ses militants, notamment ceux concernés par cette échéance, d'œuvrer à assurer la réussite de cette élection et permettre au parti d'atteindre les objectifs tracés à travers cette participation.»