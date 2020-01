Lors d’une conférence de presse animée ce dimanche, à Alger, avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a indiqué dimanche avoir convenu avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, de porter très bientôt les échanges commerciaux entre les deux pays à plus de cinq milliards de dollars. Le Chef de l’Etat a également précisé avoir donné son accord pour l’acquisition d’un terrain en vue de la construction d’une nouvelle ambassade de Turquie en Algérie, et convenu avec Erdogan de l’ouverture d’un centre culturel turc en Algérie et d’un centre culturel algérien en Turquie.

