PAR INES DALI

Des insuffisances persistent dans la prise en charge des malades Covid. Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, l’a clairement déploré lors de sa réunion avec les directeurs de la santé et de la population (DSP) des wilayas. Les directives qu’il a données lors des précédentes réunions ne sont pas suivies par une application rigoureuse sur le terrain dans certains établissements hospitaliers, notamment pour ce qui a trait aux admissions des malades qui se présentent dans les hôpitaux et qui continuent d’être renvoyés vers d’autres structures.

Le ministre de la Santé «a critiqué, une nouvelle fois, le refus de certains établissements hospitaliers d’accueillir des patients sous prétexte d’indisponibilité de places», est-il noté dans un communiqué sanctionnant cette réunion tenue, avant-hier, par visioconférence, avec les DSP des 58 wilayas. Ce n’est pas la première fois que le ministre laisse entrevoir son mécontentement quant à la non-application des mesures ou leur application insuffisante, ayant déjà mis en garde contre le renvoi des patients en décembre dernier. Si le Pr Benbouzid revient sur de telles mesures, c’est, sans aucun conteste, que des faits établis lui sont parvenus.

Loin de rester sur le simple constat, cette fois-ci, et de se contenter seulement de donner des directives, un nouveau pas sera franchi dans le traitement de telles situations. Le ministre de la Santé a affirmé, à ce titre, que «les mesures nécessaires seront prises à l’encontre de ceux dont la responsabilité est établie».

Si dans certains cas il peut s’avérer que l’hospitalisation d’un malade ne soit pas possible pour des raisons objectives, lui trouver une place dans un autre hôpital relève de la responsabilité de celui dans lequel il n’a pu être admis. C’est aux directeurs des établissements hospitaliers qu’échoit la responsabilité de prendre en charge la gestion de ce volet. Dans certains «cas exceptionnels», ils «doivent prendre attache avec d’autres hôpitaux pour assurer un lit pour le patient concerné, tout en prenant en charge son transport en ambulance», a précisé le premier responsable du secteur sanitaire. De la sorte, le transfert sera assuré de façon sereine et évitera au citoyen de se retrouver livré à lui-même et errant d’un hôpital à un autre.

D’autres mesures restent, par ailleurs, à concrétiser, surtout que le nombre de cas est en augmentation et que les citoyens ont besoin d’être orientés. Pour ce faire, le premier responsable du secteur de la santé a donné «des orientations rigoureuses portant sur l’impératif d’appliquer les orientations données dans ce sens, notamment l’accélération de la mise en place d’une cellule d’écoute et la désignation d’une équipe de garde, en fixant un numéro de téléphone au niveau des directions de la santé pour répondre aux questions et préoccupations des citoyens 24h/24h».

Plus de 4200 malades dans les hôpitaux

Les hôpitaux algériens accueillent actuellement plus de 4200 malades Covid, selon le nouveau chiffre annoncé par Pr Lyès Rahal, directeur général des structures de santé au ministère, qui a fait savoir que la capitale, à elle seule, compte plus de 800 malades. Le nombre des hospitalisés est appelé à augmenter les jours à venir au vu des contaminations qui n’ont cessé d’augmenter depuis plusieurs semaines. D’où maîtriser l’organisation entrant dans le cadre de la lutte de l’épidémie au sein des structures hospitalières ne peut souffrir aucun manque, cela d’autant que les moyens humains et matériels sont mis à disposition.

C’est pour cela, d’ailleurs, qu’il y a «réactivation de nombreuses mesures, dont la mobilisation des lits et le renforcement des personnels de la santé, notamment par la mobilisation de ceux travaillant dans les établissements de proximité, ainsi que tout ce qui trait à l’approvisionnement en produits pharmaceutiques», a expliqué le Pr Rahal. Dans ce registre, il a fait savoir que la réunion avec les DSP, consacrée aux des derniers développements liés à la situation pandémique induite par la propagation du Covid-19 et à l’évaluation de l’application des instructions et orientations, l’accent a été mis sur «la garantie d’un nombre suffisant de lits et d’un stock considérable d’oxygène médical et de médicaments, comme les anticoagulants, les anti-inflammatoires et les antibiotiques». L’un des signes que les jours prochains est redoutée une forte hausse des hospitalisations, c’est l’instruction donnée aux DSP pour «libérer des lits au niveau des établissements hospitaliers de manière progressive et en fonction de la situation épidémiologique de chaque wilaya».

La désormais présence en Algérie du nouveau variant Omicron qui se propage très vite conjuguée au variant Delta qui circule déjà et qui touche 80 des cas dicte la prudence et la maîtrise de la situation épidémiologique avant qu’elle s’aggrave plus.

Cela tout en assurant le fonctionnement d’un certain nombre de services médicaux de grande importance, à l’instar de la gynécologie et l’obstétrique, la réanimation, la chirurgie générale, les urgences et la pédiatrie, insiste la tutelle.

Jusqu’à présent, la situation épidémiologique liée à la pandémie de coronavirus Covid-19 est «maitrisée» et l’Algérie connaît «une stabilité en matière d’évolution de cette épidémie», a estimé, hier, le ministre de la Santé.

