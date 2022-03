Après l’ES Sétif vendredi, le CR Belouizdad a pu valider sa présence lors de la prochaine étape de la Ligue des Champions CAF. En s’imposant 2 buts à 0 en réception de l’ES Sahel samedi soir, les Belouizdadis ont confirmé leur belle forme et ambition d’aller loin dans l’épreuve continentale.

Par Mohamed Touileb

Pour la deuxième édition de suite, le « Chabab » sort indemne de la phase de groupes pour rallier le «knockout stage» de l’épreuve amirale du foot continental. Eliminés en quarts de finale la saison écoulée, les Belouizdadis semblent plus armés cette fois pour essayer de faire mieux que la défunte séquence.



La première place à aller chercher

Désormais, il y a la première place de la poule « C » qu’il faudra aller chercher avant d’avoir l’avantage de recevoir pour le match ‘’retour‘’ lors de la phase de la mort subite. Pour cela, il faudra battre l’Espérance Tunis ou faire un nul de 2 buts et plus lors de la 6e et dernière journée, programmée pour le 1er avril prochain. Cela peut s’avérer décisif car c’est ce qui avait coûté le billet pour les demies il y a une année face à ces mêmes Espérantistes.

Recevoir lors de la seconde manche reste un détail non-négligeable que les « gars de Lâaquiba » vont considérer afin que la dernière sortie prévue en Tunisie ne compte pas pour du beurre. Cela les incitera à maintenir la cadence et la dynamique de victoire qui s’est déclenchée dans cette compétition après un retard à l’allumage. Les camarades de Belkhir avaient débuté par deux matchs nuls ne récoltant que 2 unités sur 6 avant d’enchaîner avec 3 succès qui leur ont permis de prendre l’un des deux places qualificatives.

De son côté, l’ES Sétif a montré moins de maîtrise mais elle est parvenue à composter un ticket in extrémis ce week-end. La réception de Horaya Conakry semblait garantir un succès tranquille. Toutefois, les Sétifiens ont dû rattraper le score à deux reprises avant de s’imposer dans le temps additionnel.

Deux sur deux pour l’Algérie

C’est donc sur le fil que les Ententistes (2es, 9 points) ont pu s’éviter un dernier match compliqué à Casablanca face au Raja leader du groupe avec 12 unités. Les trois points décrochés contre les Guinéens étaient vitaux pour se mettre à l’abri d’un retour d’AmZulu (Afrique du Sud) qui compte 6 unités. Et c’est la victoire (2-0) du « Wifak » en réception des Sud-Africains qui confère un avantage sur le goal-average particulier étant donné que l’Entente a perdu 1 but à 0 seulement loin des bases face à ce même adversaire.

Grâce aux performances du CRB et de l’ESS, l’Algérie a pu placer ses deux clubs dans le « top 8 » de la Ligue des Champions CAF. Le double-tenant du titre de la Ligue 1 et son vice-champion ont donc tenu leur rang avec un parcours plus maîtrisé pour les Belouizdadis. Désormais, c’est un autre tournoi qui va commencer. n