A seulement 21 ans, Mohamed Amine Tougai intègre une liste des A pour la première fois. Le déjà solide défenseur central de l’Esperance de Tunis a ainsi l’opportunité de vivre une compétition majeure aux côtés de Mandi, Mahrez ou Feghouli. Sofiane Bendebka, du haut de ses 29 ans, est l’autre nouveauté de cette 17e liste de Belmadi. Le milieu de terrain d’Al-Fateh (Arabie Saoudite) a, de l’aveu même du sélectionneur, franchi le palier longtemps attendu. Bendebka et Tougaï font leur entrée dans la cour des grands !

Sofiane Bendebka a joué avec les A une fois seulement, en 2016, grâce à l’intérimaire Nabil Neghiz face aux Seychelles (0-2). Alors âgé de 24 ans, il avait enchaîné avec de belles prestations, lors des jeux Olympiques de 2016 sous les ordres de l’éphémère Pierre-André Schürmann. Un an plus tard, il signe au MC Alger pour jouer le haut du tableau et la Champions League CAF. Tantôt milieu défensif, tantôt milieu offensif, il réalise une saison pleine avec 9 buts et 4 passes décisives à la clé. C’est l’époque où l’Equipe nationale sombre dans le jeu et les résultats sous les ordres de Rabah Madjer.

Les saisons suivantes sont plus difficiles pour le box-to-box formé au NAHD. Les résultats ne suivent pas, alors que Belmadi arrive chez les Verts pour constituer un groupe, Champion d’Afrique en 2019. Pour Bendebka, l’équation est simple, quitter l’Algérie pour franchir un palier et pourquoi pas revenir chez les Verts. Il signe alors, en Janvier 2020, en Arabie Saoudite à Al-Fateh. Malgré la crise de la Covid, il progresse et devient rapidement décisif (10 buts et 3 passes décisives pour 29 matchs joués). C’est donc tout naturellement qu’il intègre l’effectif de Madjid Bougherra pour s’imposer à Doha en Coupe arabe. Bendebka connaît les environnements internationaux (jeux Olympiques, Champion’s League africaine) et sort boosté par une très belle Coupe arabe 2021. Jouer une Coupe d’Afrique est une excellente opportunité de montrer enfin qu’il justifiait tous les espoirs placés en lui.

La Coupe arabe,

un test réussi !

Mohamed Amine Tougai a, lui aussi, été formé au NAHD. Le grand (1,91m) défenseur central de presque 22 ans a fait ses gammes internationales dans toutes les sélections de jeunes et était donc programmé pour intégrer les A. En janvier 2020, à seulement 19 ans, il rejoint son compatriote Abdelkader Bedrane à l’Esperance de Tunis. Il a peu joué en 2021 à cause d’une blessure au talon mais semble devenir un premier choix pour la saison en cours. En Coupe arabe, il a été titularisé 3 fois (sur 6) et n’a pas tremblé. Il fera même son apparition dans les toutes dernières minutes de la finale face à la Tunisie. Sans trembler, le jeune défenseur a passé son test qui lui permet d’accéder à l’étage supérieur. Nul doute qu’il continuera à progresser aux côtés de Mandi, Benlamri ou Bennacer. Même si les places sont chères, les chances de voir Bendebka et Tougaï sur le terrain ne sont pas nulles. Il faudra répondre présent et ainsi intégrer pleinement un groupe qui vise le titre au Cameroun en janvier-février et une qualification en Coupe du monde en mars prochain.

