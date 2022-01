Une fois encore, Lionel Messi fait la une de l’actualité en Catalogne, et même en Espagne. Pas pour ses buts ou ses exploits sur le terrain, mais pour son énième retour en terres barcelonaises. La star argentine a ainsi été photographiée dans son ancienne ville dans la soirée de lundi. Il a ainsi été aperçu en compagnie de Sergio Busquets, de Xavi et de Jordi Alba dans un restaurant japonais plutôt côté de la ville comme l’indique Mundo Deportivo.

Une réunion entre anciens coéquipiers mais surtout amis, afin de célébrer l’anniversaire de l’entraîneur du club catalan, à laquelle était aussi présente Antonella Roccuzzo, épouse de La Pulga. Le joueur a profité de cette trêve – le sélectionneur argentin Lionel Scaloni ne l’a pas sélectionné – pour revenir dans la ville qu’il ne voulait pas quitter, et où il revient bon nombre de fois, plus que ce qui sort dans les médias.

L’anniversaire de Xavi comme prétexte

Au cours de ce dîner, toujours selon le journal, les quatre hommes ont notamment évoqué divers sujets, comme les difficultés traversées par le Barça, ou les prestations de l’Argentin du côté de Paris. La publication catalane précise que Messi aurait adoré être entraîné par Xavi. De quoi vite déchaîner les passions sur les réseaux sociaux, où les supporters barcelonais ont très vite commencé à évoquer un retour de l’Argentin…

Un retour n’est cependant pas d’actualité, et ce dîner, prévu depuis longtemps selon plusieurs médias, n’était qu’une occasion pour ces vieux amis de se retrouver et passer un bon moment ensemble. En revanche, le journaliste Achraf Ben Ayad, très fiable concernant le Barça, indique bien que Messi se rend à Barcelone dès qu’il en a l’opportunité. Ce qui, une fois encore, pose question sur son adaptation à la vie parisienne…

Articles similaires