Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé, dimanche soir, que la récupération des fonds détournés vers l’étranger était tributaire par le prononcé de jugements définitifs dans les affaires intentées à l’encontre des auteurs qui, a-t-il ajouté, « devront, un jour, dévoiler les emplacements secrets de ces fonds ». Le Président Tebboune a évoqué, lors de son entrevue périodique avec des responsables de médias nationaux, l’état d’avancement de l’opération de restitution des fonds détournés vers l’étranger, soulignant que cette question demeure l’un des principaux objectifs tracés, mais reste « tributaire du prononcé de jugements définitifs ». La plupart des jugements rendus dans ce cadre ne sont pas définitifs, certains faisant l’objet de pourvois au niveau de la Cour suprême, a-t-il précisé. « C’est un point on ne peut plus important, notamment lorsqu’il s’agit des négociations menées par l’Algérie avec les Etats de l’Union européenne (UE), des Etats qui « traitent avec la Loi et non avec les sentiments ou la volonté politique », a-t-il rappelé. « Les premiers contacts avec ces pays nous ont permis de percevoir une disposition à nous aider dans cette démarche », a ajouté le Président Tebboune. « Vous n’êtes pas sans savoir que pour ce qui s’est passé, des sociétés européennes sont impliquées et les fonds qui ont été détournés ont été investis en Europe et non en Algérie », a-t-il affirmé. Faisant état de « bonnes nouvelles » qui seront « annoncées le mois courant », le Président Tebboune a indiqué que les ambassadeurs de l’Algérie à l’étranger ont entamé des démarches pour la récupération de biens immobiliers, citant l’ambassadeur algérien à Paris qui a réussi à récupérer « 44 biens immobiliers de l’Algérie, dont des appartements et des châteaux ». Après avoir réitéré sa détermination à poursuivre cette démarche, le Président Tebboune a déclaré : »Je suis toujours engagé par ma promesse, toutefois les circonstances que nous avons traversé n’étaient pas favorables, notamment la pandémie du Covid-19. Nous n’allons pas mettre en péril la vie de nos cadres (dans le cadre de l’opération de récupération) en les dépêchant en Europe où la moyenne d’atteinte au covid-19 reste très élevée », a-t-il poursuivi. Concernant les individus impliqués dans ces crimes qui font l’objet de poursuites judiciaires, le président de la République a fait savoir qu' »un jour, ces derniers devront dévoiler l’emplacement des fonds détournés. Ca sera dans leur intérêt ». Interrogé sur l’existence d’un recensement de ces biens en Algérie, le Président Tebboune a relevé que « cela reste marginal par rapport aux crédits bancaires dont ils avaient bénéficié. Des crédits s’élevant à près de 6.000 Mds Da dont uniquement 10 à 15% ont été récupérés jusqu’à l’heure actuelle, auxquels s’ajoutent les transferts illégaux effectués à travers les banques ».

