C’est un programme bien chargé qui attend les membres des deux Chambres du Parlement à leur retour de vacances avant-hier. Pas moins d’une quarantaine de projets de loi sont au menu de la session 2022-2023 et les élus du peuple devront faire montre de plus de rigueur dans l’accomplissement de leur mission. L’absentéisme dans l’Hémicycle Zighoud-Youcef ayant fait parler de lui plus d’une fois lors de la précédente session.

PAR INES DALI

Parmi les premiers tests que devront passer les parlementaires, élus de l’Assemblée populaire nationale (APN) et du Conseil de la Nation, figure leur capacité à débattre et à questionner le gouvernement après la Déclaration de politique générale que devrait leur présenter le Premier ministre «dans les prochains jours», selon la ministre chargée des relations avec le Parlement.

Cette dernière a présenté, lors d’une réunion des bureaux des deux Chambres au siège de l’APN, la liste des projets de loi touchant différents secteurs économiques, sociaux, sécuritaires et bien d’autres. Il s’agit en tout de 42 projets de loi parmi lesquels figurent le projet de loi de finances pour 2023 qui comprend la révision à la hausse des salaires de la Fonction publique, des pensions de retraite et de l’allocation chômage.

Pour la Fonction publique, dont les revendications sont nombreuses et ne cessent d’être réclamées, il est prévu un projet de loi qui viendra ainsi compléter l’Ordonnance portant Statut général de la Fonction publique.

D’autres projets de loi relatifs au monde du travail sont programmés, ayant trait à l’exercice du droit syndical, à la prévention des contentieux collectifs au travail ainsi qu’au droit de grève.

D’autres textes se rapportant à la vie quotidienne du citoyen et à la gestion de la Cité devront être passés en revu par les parlementaires, à l’instar de celui portant révision de la loi relative aux conditions et modalités de création des associations afin de faire le distinguo entre l’activité de l’association et celle d’un parti politique, et celui lié à la révision de la loi sur les collectivités locales qui devra accorder le rang qui sied à la commune et aux APW et permettre à la société civile de contribuer au développement local.

Les projets de loi économiques ne sont pas en reste, comme ceux touchant les conditions fixant les règles générales relatives aux marchés publics, l’entrepreneuriat, le partenariat public-privé, les mines ou encore celui modifiant et complétant l’Ordonnance fixant les conditions et modalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l’Etat et destinés à la réalisation des projets d’investissement. A propos d’investissement, la loi promulguée par ordonnance juste avant la fin de la précédente session devrait interpeller les parlementaires, dans le sens où ils peuvent user de leur latitude de demander au gouvernement que les textes d’application ne traînent pas en longueur, au vu de l’importance capitale de la loi sur l’investissement afin de booster l’acte d’investir, qu’il soit national ou étranger.

Le président de l’APN, Brahim Boughali, a indiqué, dans ce registre, avoir «évoqué avec le Premier ministre la nécessité d’étayer les lois adoptées de textes d’application», soulignant «l’impératif de la coordination et la concertation entre les deux Chambres du Parlement et le gouvernement».

Il est également prévu de soumettre des projets de loi liés aux domaines de la monnaie et des changes, à la circulation des capitaux de et vers l’étranger, au commerce, à la comptabilité, au tourisme, au trafic routier, sans oublier celui relatif à la lutte contre la corruption. Les projets de loi organique se rapportant à l’information et l’activité audiovisuelle, outre la presse écrite et électronique, qui restent en attente depuis des lustres, seront présentés au débat devant les élus du peuple, en plus de ceux liés aux biens waqf et au cinéma.

La liste comprend aussi le projet de loi relatif au rassemblement pour le renforcement de l’unité nationale, en sus du statut de la magistrature et du code de justice militaire. D’autres projets seront soumis à débat aux parlementaires, à l’instar de ceux liés à la prévention et la lutte contre le blanchiment d’argent, au financement du terrorisme, à la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains, à la prévention contre les drogues et substances psychotropes et la répression de leur usage et trafic illicites. Enfin, le projet de loi organique modifiant et complétant la loi organique, définissant l’organisation et le fonctionnement de l’APN et du Conseil de la Nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre ces derniers et le gouvernement, est également programmé, cela d’autant que le texte actuel n’est pas en conformité avec la Constitution de 2020 sur plusieurs aspects, dont celui ayant trait à l’immunité parlementaire.

Déclaration de politique générale même s’il y a remaniement ministériel

Lors de cette réunion, la question qui se posait avec acuité ces derniers jours, à savoir si le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, allait présenter la Déclaration de politique générale ou non, a finalement eu une réponse et le doute s’est dissipé. «Le gouvernement est en train de préparer la Déclaration de politique générale pour la présenter au Parlement dans les prochains jours», a déclaré la ministre chargée des Relations avec le Parlement.

Une autre question se pose, celle du remaniement ministériel attendu, car annoncé depuis l’été par le président de la République, dans le cas où le remaniement intervient avant la Déclaration de politique générale, celle-ci aura-t-elle lieu ou non ?

Les échos parvenant de l’Hémicycle Zighoud-Youcef soulignent qu’elle devrait avoir lieu avant la fin du mois en cours. Dans tous les cas, disent-ils, même si le remaniement ministériel, total ou partiel, a lieu et qu’il y a départ du Premier ministre, la Déclaration de politique générale du gouvernement devant le Parlement devra être présentée, car «c’est une obligation constitutionnelle».

C’est ainsi que doit s’effectuer le travail des parlementaires des deux Chambres qui auront à «débattre avec l’Exécutif et le questionner même en cas de départ du Premier ministre avec un remaniement partiel du gouvernement». «C’est de cette façon que le travail accompli par l’Exécutif peut être contrôlé là où il a échoué et là où il a réussi. Car c’est de la sorte que les obstacles rencontrés peuvent être identifiés et solutionnés», estime-t-on.

Le Premier ministre, rappelle-t-on, a présenté son plan de travail en septembre 2021, après avoir été nommé à son poste le 30 juin de la même année. La Déclaration de politique générale du gouvernement serait l’occasion d’évaluer la performance des ministres un an après avoir investi leurs fonctions. Donc remaniement ministériel ou pas, le bilan de l’actuel Exécutif sera rendu public. <