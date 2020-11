Les nouvelles contaminations au coronavirus ont enregistré une baisse dans le bilan des dernières vingt-quatre heures, mais restent élevées et se maintiennent toujours au-dessus de la barre des 600 cas qui rappelle fortement le record de l’été dernier. Quant aux décès, leur nombre a augmenté, confortant ainsi les inquiétudes et des professionnels de la santé et des autorités.

L’Algérie a enregistré 642 nouveaux cas confirmés de coronavirus durant les dernières vingt-quatre heures contre 670 la veille, ainsi que 14 décès contre 12 la veille. Le pays a également recensé 288 patients qui sont complètement rétablis et qui ont quitté les structures de santé durant les dernières vingt-quatre heures, a indiqué, hier, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus, Dr Djamel Fourar. La veille, il avait été enregistré 254 guérisons.

Le même responsable a fait savoir, concernant les malades en soins intensifs, que leur nombre a connu une légère baisse comparativement à la veille. «60 patients sont actuellement en soins intensifs», contre 63, a-t-il déclaré.

Depuis le début de la pandémie il y a plus de huit mois, l’Algérie a enregistré un «total de cas confirmés de coronavirus s’élevant à 62.693 cas dont 642 nouveaux, soit 1,5 cas pour 100.000 habitants lors des dernières vingt-quatre heures», un total du «nombre de décès de 2.062 cas», alors que «le nombre de patients guéris est passé à 42.325», a précisé Dr Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie.

Par ailleurs, concernant la répartition des nouvelles contaminations, le même responsable a affirmé que «9 wilayas ont recensé durant les dernières vingt-quatre heures moins de 9 cas, 18 autres ont enregistré plus de 10 cas, tandis que 21 wilayas n’ont enregistré aucun cas».

Le porte-parole du Comité scientifique, comme à son habitude, a tenu à rappeler, à la fin de la présentation du bilan, la nécessité de se conformer au port du masque obligatoire et à la distanciation physique, sans oublier les autres règles d’hygiène dont le lavage fréquent des mains. Des recommandations d’usage que tout un chacun doit continuer d’observer en cette période de forte recrudescence de la pandémie.

