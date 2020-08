L’Algérie a enregistré une hausse des cas de contaminations au nouveau coronavirus durant les dernières vingt-quatre heures, après une baisse durant plusieurs jours consécutifs. Il s’agit de 391 nouveaux cas confirmés, selon le bilan présenté hier, contre 370 cas la veille. Le nombre de décès annoncés est de 9 durant les dernières vingt-quatre heures, ce qui marque une très légère baisse comparativement à la veille (10).

Quant aux guérisons, elles ont enregistré une hausse sensible. «Le nombre de patients guéris ayant quitté les établissements de santé est passé à 299 durant les dernières vingt-quatre heures», contre 218 la veille, a indiqué le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus, Dr Djamel Fourar.

Une amélioration est également recensée pour le nombre de malades en réanimation, selon le même responsable, qui a déclaré que 28 patients sont actuellement en soins intensifs» contre 31 la veille.

Le nombre total des cas confirmés de Covid-19, depuis l’apparition de la pandémie en Algérie la fin de février dernier, s’élève à «42.619 dont 391 nouveaux cas, soit 0,9 cas pour 100.000 habitants lors des dernières vingt-quatre heures», tandis que «celui des décès est de 1.465 cas», a précisé Dr Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie, soulignant que «le nombre des patients guéris est passé à 29.886».

Dr Fourar a fait savoir que «21 wilayas ont recensé, durant les dernières vingt-quatre heures, entre 1 et 9 cas», «10 autres ont enregistré plus de 10 cas», tandis que «17 wilayas n’ont enregistré aucun nouveau cas», ce qui est un recul puisque la veille, 23 wilayas n’avaient enregistré aucun nouveau cas. Il convient de relever que c’est Alger suivie de Blida qui restent en tête de liste des wilayas les plus contaminées pour le deuxième jour consécutif.

Par ailleurs, le porte-parole du Comité scientifique a souligné que «la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect des règles d’hygiène et des gestes barrières», rappelant «l’obligation du respect du port du masque et de la distanciation physique».

Plus de 24 millions de cas et 823.513 décès dans le monde

La pandémie de coronavirus poursuit sa marche à travers le monde, où le nombre de cas confirmés a dépassé, hier, la barre des 24 millions, selon la plateforme Worldometer. Ainsi, le nombre de cas d’infection au Covid-19 a été de «24.061.216 personnes atteintes», d’après le dernier bilan annoncé hier, mercredi 26 août, par la plateforme Worldometers, le site à montrer des compteurs en temps réel basés sur les données de l’ONU, rapporte l’APS.

Les Etats-Unis sont le pays qui compte le plus grand nombre de cas avec 5.955.728 personnes infectées. Ils sont suivis par le Brésil (3.674.176), l’Inde (2.234.474), la Russie (966.189), l’Afrique du Sud (613.017), le Pérou (607.382), le Mexique (568.621), la Colombie (562.182), l’Espagne (423.224), le Chili (400.985) et l’Iran (363.363). La Turquie compte 261.194 cas. Depuis son apparition dans la ville chinoise de Wuhan en décembre dernier, la pandémie de Covid-19 a fait 823.513 décès. Cependant, il est à noter que plus de 16,6 millions de personnes se sont rétablies de la maladie. <

