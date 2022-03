Les travaux du 8e congrès du Parti des Travailleurs (PT), entamés vendredi, ont pris fin hier avec la reconduction de Louisa Hanoune à la tête du parti par les 310 congressistes, venus de 53 wilayas, en présence de représentants d’organisations syndicales, de collectifs de travailleurs et des avocats.

PAR NAZIM B.

Tous les congressistes – aucune voix contre ni aucune abstention n’ont été enregistrées – ont ainsi voté, à main levée, pour la reconduction de Mme Hanoune à la tête du PT jusqu’au 9e congrès. La reconduction de Louisa Hanoune était déjà dans l’air au premier jour de ces assises, dans la mesure où il n’y avait point de signes d’un potentiel candidat pour concurrencer la secrétaire générale du parti plébiscitée pour un nouveau mandat.

Le rendez-vous a été placé sous le double signe de «détermination et engagement à poursuivre le combat démocratique», d’un côté, et de «la défense des acquis sociaux démocratiques», de l’autre. D’ailleurs, la pasionaria du PT a longuement retracé, dans son allocution d’ouverture du congrès, le parcours du parti depuis l’ère de la clandestinité jusqu’à aujourd’hui, s’arrêtant sur «les tentatives de déstabilisation» de sa formation à travers «une vraie fausse dissidence» de militants et également sur une arrestation «arbitraire». Pour elle, «la cabale contre le parti a été déclenchée via certains médias actionnés par le pouvoir de fait suite à la décision du parti de démissionner de l’APN. Une campagne odieuse, haineuse déversant mensonges et calomnies à mon égard dont le but était d’étêter le parti pour le domestiquer».

La salle qui a abrité les travaux de ce congrès était ornée de banderoles sur lesquelles on pouvait lire «en défense des libertés démocratiques», ««non à toute atteinte aux acquis sociaux de l’indépendance», «liberté pour les détenus politiques et d’opinion», «non à la privatisation du secteur public»… D’ailleurs la première responsable du PT a insisté à évoquer un contexte socio-économique «très inquiétant», au vu, dira-t-elle, de «la cherté de la vie et de la précarisation du monde du travail», marqué ces derniers mois par la «multiplication de cas de non-versement des salaires des fonctionnaires». Et de dire que la conjoncture qu’offre actuellement le marché pétrolier, dont les prix du baril sont à la hausse sous l’effet de la crise en Ukraine, «ne saurait extirper le pays de la grave crise socio-économique en l’absence d’une refondation de la politique économique». Nullement tendre avec les autorités, la cheffe du PT s’est interrogée sur les raisons de la flambée continue des prix de tous les produits de première nécessité, malgré le gel de certaines taxes contenues dans la LF-2022. Elle a considéré, dans ce registre, que «la lutte contre la spéculation demeurera un slogan creux tant que l’Etat ne s’est pas réapproprié le contrôle du commerce, qu’il n’a pas doté de moyens humains suffisants et de contrôle démocratiques».

Fidèle à son discours à boulets rouges contre «les oligarques», Louisa Hanoune s’est dite «persuadée» que l’oligarchie prédatrice des richesses du pays «n’a pas disparu» au détour de la condamnation et l’incarcération de quelques-unes de ses figures, mettant en garde contre «les méfaits du prolongement de leur nuisance dans les institutions de l’Etat». Elle a appelé, par la même occasion, le gouvernement à prendre des mesures d’urgence dans le volet économique afin, a-t-elle dit, de «stopper le rouleau compresseur qui écrase la majorité du peuple» et d’ouvrir un «véritable débat sur la politique économique à mettre en œuvre», relevant que «la défense du bien collectif est un gage de préservation de la cohésion sociale» seule à même de «garantir l’immunité du pays».