Si la France a décidé de faire un trait sur la suite de la saison 2019-2020 en raison du coronavirus, les quatre autres grands championnats ont toujours bon espoir de reprendre. Et ce, même si les dates avancées ne sont qu’éventualités. En Angleterre, la tendance est toujours pour la poursuite du championnat.

La décision serait unanime selon la vice-présidente de West Ham, Karren Brady. Vendredi, les 20 teams de la Premier League s’étaient réunis pour statuer sur la situation et évoquer l’avenir du championnat. Et d’après les révélations du membre du directoire de la formation de Londres, «durant la réunion d’hier, chaque club a déclaré qu’il souhaitait que la saison reprenne», comme l’indiquait sa chronique publiée hier par le journal The Sun.

Dans le texte, il a aussi été mentionné que «tout compromis doit être équitable et respecter l’intégrité du jeu» et que «les joueurs et entraîneurs doivent être les principaux décideurs en matière de protocoles, car il y a encore beaucoup de chemin à parcourir avant de pouvoir jouer à nouveau» même si «de nombreux obstacles» se dressent pour rendre l’exécution du plan de réactivation un peu compliquée. En tout cas, les responsables de la balle ronde anglaise envisagent de faire jouer les 92 matches restants de la saison 2019-2020 sur terrain neutre.

Le 7 mai pour y voir plus clair

Du côté des entraîneurs, José Mourinho, driver de Tottenham, un autre sigle de la capitale, s’est montré enthousiaste à l’idée que les compétitions reprennent le 8 juin prochain, date potentielle fixée par la Premier League pour continuer l’exercice. «J’aime à penser que le football n’est jamais réellement à huis clos, plaide Mourinho. Avec les caméras (de télévision), cela veut dire que des millions et des millions de gens regardent. Donc si un jour on doit entrer dans un stade vide, il ne sera pas vide, pas du tout», a estimé le technicien Portugais.

En tout cas, tout reste suspendu aux décisions du gouvernement britanniques attendues pour le 7 mai prochain. Si bonne nouvelle il y a, l’ensemble des joueurs seront dépistés le week-end du 9 et 10 mai afin de pouvoir reprendre les entraînements en petits groupes avant de passer aux travail collectif une semaine plus tard. L’application de ce planning reste étroitement liée à l’évolution de la donne sanitaire lors des jours à venir.

Le 10 avril dernier, le patron de la ligue anglaise de football (FAPL), Rick Parry, a indiqué que lui et ses collaborateurs espèrent «pouvoir reprendre l’entraînement à la mi-mai. Cela nous donnerait suffisamment de temps pour nous préparer.» Aussi, il avait également conseillé aux clubs d’«accorder un vrai temps de repos à leurs joueurs pendant cette période de confinement pour repartir ensuite pied au plancher.» Cela veut certainement dire que les vacances estivales seront raccourcies afin de pouvoir reprendre la saison 2020-2021 le plus tôt possible. Un véritable marathon attend les footballeurs. Pour le plus grand bonheur de ceux qui sont privés de foot depuis 6 semaines maintenant. Mais tout cela reste hypothétique. n