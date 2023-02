Kolo Raza, l’une des révélations du CHAN-2022 qui se déroule en Algérie, est un joueur du MC Alger depuis lundi dernier. Beaucoup de faux chiffres circulent concernant sa signature au Doyen. Nous avons pu obtenir les détails contractuels. Et on peut dire que le Mouloudia a, à priori, fait une sacrée affaire. Potentiellement, c’est une bonne pioche compte tenu de ce que Rakol, surnom du désormais ex-sociétaire du CFF Andoharanofotsy, a montré depuis le début du tournoi continental. Doté d’un bon pied gauche, explosif et très remuant, Koloina Razafindranaivo, de son nom complet, a opté pour le Doyen malgré les sollicitations de nombreux clubs algérien à l’image de l’ES Sétif et l’USM Alger. Aussi, le Wydad, le Raja Casablanca (Maroc) étaient sur le coup. C’est pour dire que la formation algérienne a su attirer l’attaquant en montrant une certaine promptitude dans cette opération qui n’était clairement pas gagnée d’avance compte tenu du talent de la cible mais aussi les autres prétendants sur le coup et qui aurait pu faire monter les enchères.



Il aura un salaire évolutif à partir de 7000 euros mensuels

Et ce n’est pas vraiment l’aspect financier qui aura été déterminant. En effet, l’indemnité de transfert qu’a touchée son ancienne équipe s’élève à 40.000 euros et non 50.000 euros comme l’évoquent certains rapports. Aussi, l’ailier percevra un salaire évolutif qui n’est «que» de 7000 euros/mois (on est loin des 25.000 euros évoqués ici et là) pour la première des 3 saisons et demi qu’il devrait passer avec les Vert et Rouge.

Aussi, on peut noter que la transaction a été bouclée grâce à l’agent algérien Hamid Latreche. Sur le plan financier, on peut dire que le MCA a fait une belle opération. Surtout si la recrue assure le même rendement que celui qu’on a déjà vu au CHAN-2022. Les premières apparitions du gaucher de 22 ans nous en diront plus sur cet aspect.

M.T

L’Arabie Saoudite organisera la Coupe d’Asie 2027

Alors que la Coupe d’Asie de football 2023 se déroulera du 16 juin au 16 juillet 2023 au Qatar suite au retrait de la Chine (par rapport à la pandémie de Covid-19), l’attribution de l’édition 2027 était attendue. Alors que l’Ouzbékistan, l’Iran, l’Inde et le Qatar (avant d’obtenir l’édition 2023) ont retiré leurs candidatures, l’Arabie Saoudite était le seul pays encore en course.

Hier, le congrès de l’AFC a donc confirmé l’attribution de la compétition qui se déroulera en janvier et février 2027 à l’Arabie Saoudite. Vainqueurs des éditions 1984, 1988 et 1996, les Faucons vont nourrir de grandes ambitions – déjà pour l’édition 2023 – eux qui rêvent d’accueillir prochainement la Coupe du monde.