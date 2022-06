Par Rouchdi BERRAHMA

Publié au Japon en 2017, « Les Chiens de l’enfer » a été salué par la critique pour son approche novatrice du personnage du policier. En effet, Kanetaka/Idezuki, le « main protagonist » du roman, est un personnage meurtri et tiraillé entre deux mondes…

Shogo Kanetaka est un policier qui souffre d’un traumatisme depuis que sa petite amie a été assassinée. Depuis cette horrible période, Shogo Kanetaka ne pense qu’à se venger. Il reçoit alors l’ordre d’aller sous couverture, en tant que membre yakuza. Afin d’infiltrer un important gang, il a dû changer de nom et de visage. Ses traits portent les stigmates de ces quatre années au cœur de la pègre. Son regard a pris la froideur acérée de celui qui a du sang sur les mains. Son dernier « travail « l’a obligé à pister un truand renégat sur l’île tropicale d’Okinawa et à l’éliminer. Mis à part son supérieur direct à l’Antigang, ses anciens collègues ignorent qu’il est passé de l’autre côté. Et pour cause, la méthode est totalement illégale. Si Kanetaka a appris une chose, c’est que les yakuzas sont rois en matière de collecte d’informations. Plus le temps passe et plus son identité risque d’être révélée.

Une œuvre problématique qui dépasse les romans policiers !

On a décidé de faire une adaptation en film -» Helldogs », qui sort en septembre 2022-, alors j'ai lu le roman ! C'est une opération d'infiltration de yakuza, mais qui est complètement différente du film « American Yakuza ». Il m'a fallu du temps pour y entrer car il y avait beaucoup de personnages, mais c'était très intéressant. Je peux dire que c'est un bon noir, dominé par la folie hypercalorique avec une intrigue merveilleusement ficelée, du suspense et beaucoup de violence ! J'attends le film avec impatience ! La traduction de Jacques Lalloz est excellente. Encore un beau roman signé Atelier Akatombo. Je le recommande donc à tous les amateurs de romans noirs. Akio Fukamachi, auteur de plus d'une vingtaine de romans noirs et policiers, critique de cinéma et de mangas, est né dans la préfecture de Yamagata en 1975. Il travaille dans l'industrie pharmaceutique avant de se lancer dans l'écriture et vit de sa plume depuis 2008.