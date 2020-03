Algérie Télécom a annoncé samedi qu’aucune coupure d’Internet ne sera effectuée avant le 4 avril prochain pour ses abonnés de la wilaya de Blida. « En plus de surseoir à la coupure des lignes et de prolongement de la date d’échéance de paiement des factures téléphoniques d’un mois, Algérie Télécom a l’honneur d’informer son aimable clientèle de la wilaya de Blida qu’aucune coupure d’internet ne sera effectuée jusqu’au 04 avril prochain« , a indiqué AT dans un communiqué. Par ailleurs, l’Opérateur historique a annoncé que « l’ensemble des clients Idoom 4G LTE, sur tout le territoire national, bénéficieront d’un accès illimité à internet avec un débit réduit en cas d’épuisement de leurs volumes internet« . « Les clients Idoom ADSL et Idoom Fibre, sur tout le territoire national, bénéficieront aussi d’une avance de 96 heures de connexion (soit 04 jours) au lieu de 36h pour le service Idoomly », a ajouté le communiqué, rappelant que « ce service est disponible en appelant le numéro 1500 et choisir l’option recharge secours dans la rubrique Idoom ADSL« .

Articles similaires