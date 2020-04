Face à la propagation rapide du nouveau coronavirus (Covid-19) que connaît le pays ces derniers jours, les appels au respect du confinement et des mesures de prévention se multiplient, que ce soit de la part des pouvoirs publics ou des professionnels de la santé, qui se disent débordés et en appellent au bon sens et à la conscience des citoyens.

C’est grâce à cette prise de conscience que le nombre de contaminés et de décès pourra être contenu. Le bilan annoncé, hier, fait état de 80 nouveaux cas confirmés de Covid-19 dont 25 nouveaux décès.

Ces nouveaux cas enregistrés en Algérie en 24 heures portent le nombre de cas confirmés à 1 251 et celui des décès à 130, a indiqué le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie. Les 1 251 cas confirmés au coronavirus ont été enregistrés dans 43 wilayas et les 150 décès ont été enregistrés dans 27 wilayas. 50% des décès ont été recensés dans les wilayas de Blida (34 cas) et d’Alger (32 cas), selon le Pr Fourar. Concernant le nombre de guérisons, il a fait savoir que 90 personnes sont rétablies, alors que 626 autres atteintes de coronavirus sont actuellement sous traitement à la Chloroquine. Il a indiqué que 721 des malades sont de sexe masculin et 530 de sexe féminin.

Le même responsable a tenu, en outre, à rappeler que le numéro vert 3030 reste à la disposition des citoyens pour répondre à leurs préoccupations concernant la pandémie du coronavirus, réitérant la nécessité pour les citoyens de «respecter les recommandations des spécialistes s’agissant des règles d’hygiène personnelle et environnementale ainsi que des conditions de confinement sanitaire afin d’éviter toute contagion au coronavirus.

Rappelons que le confinement partiel, de 19H à 07H, a été étendu à de nouvelles wilayas depuis jeudi dernier, à savoir Béjaïa, Aïn Defla, Mostaganem et Bordj Bou-Arréridj. Cette mesure entrée en vigueur le 2 avril s’étendra jusqu’au 19 avril 2020. «Tout est mis en œuvre pour assurer la sécurité sanitaire et l’approvisionnement régulier de nos concitoyens ainsi que l’assistance nécessaire aux familles et aux personnes impactées par les mesures instaurées», a assuré un communiqué des services du Premier ministre.



Professeur Yousfi : «Aidez-nous en respectant le confinement !»

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a réitéré vendredi son appel aux citoyens pour le respect absolu du confinement en restant chez eux, seul et unique moyen de limiter la propagation de la pandémie du coronavirus. «Il faudrait toujours rappeler et réitérer notre appel à nos compatriotes, à travers toutes les villes du pays, à respecter absolument le confinement en restant chez eux pour protéger leurs vies et celles de leurs familles contre le coronavirus, seul moyen d’éviter la propagation de cette pandémie», a affirmé M. Djerad dans une déclaration à la Radio nationale. «C’est le seul moyen d’éviter qu’il y ait une propagation du virus et amener petit à petit l’apaisement et au règlement de cette crise sanitaire», a insisté le Premier ministre.

C’est le même appel qui est émis par le professeur Mohamed Yousfi, chef de service infectiologie à l’EHS de Boufarik. Il a, en effet, lancé, à travers les médias et les réseaux sociaux, un appel aux citoyens et particulièrement les jeunes à respecter scrupuleusement le confinement ainsi que toutes les mesures de prévention émises avec insistance depuis plusieurs semaines.

Le Pr Yousfi a expliqué les conditions de travail du corps médical et paramédical, qui fait preuve d’une abnégation exemplaire face à la lourde charge et au flux des malades. Il a également longuement expliqué que si les gens, comme il est observé dans plusieurs endroits à Blida ou ailleurs, continuent de ne pas respecter le confinement, il n’y aura bientôt plus de place dans les hôpitaux. «Vous devez nous aider juste en respectant le confinement et les autres mesures que nous n’avons eu de cesse de répéter», a-t-il lancé, presque en suppliant, à l’adresse de tous ceux auxquels le message pourra arriver.



Dépistage : bientôt un laboratoire à Annaba

Les tests de dépistage au nouveau coronavirus seront bientôt effectués à Annaba. Ce sera au niveau du Centre hospitalo-universitaire Ibn Roch que le laboratoire en charge de ce dépistage entrera en service, probablement dès jeudi prochain, selon le directeur de la santé public de la wilaya. Le nouveau laboratoire effectuera les dépistages pour la population de l’Est et celle vivant aux frontières et contribuera, ainsi, à réduire la pression sur le laboratoire de Constantine, lui aussi ouvert récemment, avec la mission de prendre en charge la région Est du pays.



Arrivée aujourd’hui d’une commande de moyens de prévention

Une première commande de moyens de protection contre la pandémie du coronavirus arrive aujourd’hui à Alger en provenance de la ville de Shanghai en Chine. «Cette première commande, faite par la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), est composée de 8,5 millions de masque type 3 plis et 100 000 masques filtrants de type FFP2», selon les services du Premier ministère cités par l’APS. Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, et le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, seront présents pour la réception de cette première commande. Lors d’une entrevue mardi dernier avec des représentants d’organes de presse nationaux, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait rassuré les Algériens quant à la disponibilité des produits utilisés dans la prévention contre la pandémie du coronavirus, révélant que l’Algérie avait passé commande pour l’acquisition de 100 millions de masques chirurgicaux et de 30 000 kits de dépistage.I. D.

