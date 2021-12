Ce qui devait être une compétition «secondaire» disputée avec la deuxième équipe a procuré une joie similaire à celle du sacre lors de la CAN-2019 de la sélection première. Les Algériens ne se sont pas retenus de fêter la victoire finale en Coupe Arabe FIFA 2021 dans les quatre coins du pays. C’était en attente de voir le trophée de plus près après l’arrivée des Champions hier soir en provenance de Doha (Qatar) au terme d’un périple de 8h.

Par Mohamed Touileb

À l’heure où nous mettions sous presse, l’avion spécial qui ramenait l’EN A’ était en escale à Tunis avant de s’envoler de nouveau vers Alger où un bus à l’impérial attendait Madjid Bougherra et ses poulains. Une parade était prévue dans la soirée avec un tracé entre l’aéroport ainsi que les grandes artères de la capitale.

Les «Saoudiens» manquaient à l’appel

Par ailleurs, selon les informations dont nous disposions, certains «Fennecs» n’ont pas pu venir à Alger pour pouvoir profiter de ce moment de communion avec la population. Il s’agit des internationaux évoluant en Arabie saoudite qui n’avaient pas eu l’accord de leurs clubs respectifs pour manquer les 1/8 de finale de la Coupe du Roi prévus aujourd’hui. Les concernés sont Sayoud, M’Bolhi, Bendebka, Zeghba, Soudani et Abdellaoui.

Pour revenir à cette nuit de samedi, celle du triomphe, il faut dire qu’elle a connu d’interminables célébrations qui ont duré jusqu’à tard. Des feux d’artifices et différents engins pyrotechniques ont servi pour démontrer la joie. Sans oublier les klaxons et les files interminables de voitures avec des chansons de l’équipe nationale qui étaient mises à fond. Toutefois, on peut déplorer certains incidents liés à l’effet de masse comme les vols des téléphones, des bagarres mais aussi des agressions. C’était le côté obscur de cette liesse.

Réception présidentielle pour les champions

Par ailleurs, afin de récompenser les camarades de Yacine Brahimi pour cette performance, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décidé de recevoir, aujourd’hui, l’ensemble des acteurs de ce sacre au Palais du Peuple. Cette victoire sportive a aussi eu une portée politique à un moment donné. Notamment lorsque les «Fennecs» ont croisé le chemin des «Lions de l’Atlas» marocains.

La rencontre était, il faut le saluer, restée dans un cadre de fair-play exemplaire avec des débats animés qui ont tourné en faveur de nos Dz. À partir de ce moment, Youcef Belaïli & cie ont déroulé en évinçant le Qatar (pays organisateur) en demie (victoire 1-2) puis la Tunisie en finale pour faire honneur au drapeau de la meilleure des manières. n