Les services du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger suivent de près la situation des membres de la communauté nationale établie en Turquie et en Syrie suite au séisme violent qui a frappé hier matin ces deux pays, affirmant que pour l’heure, aucune victime algérienne n’a été signalée, indique un communiqué du ministère. «Suite au séisme violent qui a frappé lundi matin des régions dans le sud de la République turque et dans le nord de la République arabe syrienne, le ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger a annoncé que ses services suivent de près la situation de la communauté algérienne établie dans ces deux pays, à travers une cellule de crise installée à cet effet et la coordination totale avec les ambassades d’Algérie à Damas et Ankara, et son Consulat général à Istanbul», précise le communiqué. «Le ministère tient à rassurer que pour l’heure aucune victime n’est à déplorer parmi les membres de notre communauté suite à ce séisme, et appelle les Algériens résidant en Turquie et en Syrie à respecter les instructions de sécurité et de vigilance données par les autorités locales dans ces deux pays», ajoute la même source. Le ministère appelle également les Algériens à rester en contact permanent avec les services des ambassades d’Algérie à Ankara et à Damas, et les services du Consulat général d’Algérie à Istanbul via les numéros suivants : Ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger:

Numéro vert: 021 50 45 00

Email: cvgc.alertes@mae.dz

Ambassade d’Algérie à Ankara:

Numéro vert: 4288037 /4687719 (0312)

Consulat général d’Algérie à Istanbul:

Numéro vert: 18 /17/ 00902123569516

Email: info@consulalgeria-istanbul.com

Ambassade d’Algérie à Damas:

Numéro vert: 00963113336195 / 00963113331446

Email: ambalgdamas@gmail.com

