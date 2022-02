«L’Anem tient à informer l’ensemble des jeunes demandeurs d’emploi, souhaitant bénéficier de l’allocation chômage, que la première étape de l’opération passe à travers l’inscription auprès de ses services ».

PAR NAZIM B.

Au moment où ses bureaux sont la destination privilégiée des demandeurs d’emploi souhaitant bénéficier de l’allocation chômage, l’Agence nationale de l’emploi (Anem) risque une grève ouverte qu’annoncent ses fonctionnaires qui interpellent leur tutelle, le ministère du Travail, pour diverses préoccupations. Une situation qui compliquerait sans l’ombre d’un doute le recensement et l’attribution de l’allocation chômage.

Le débrayage est annoncé pour le 6 mars prochain « pour mettre notre tutelle devant ses responsabilités », estime le syndicat des travailleurs de l’Anem, affilié à l’UGTA, dans un communiqué qui énumère une série de doléances non satisfaites jusque-là. Il s’agit notamment de « la réhabilitation des fonctionnaires de l’Anem arbitrairement exclus », parmi lesquels figurent des syndicalistes à l’image du secrétaire national à l’organique de ladite organisation syndicale et du secrétaire général de l’agence de Mila.

Le préavis de grève ouverte cite également « le traitement réservé par l’administration au partenaire social», reprochant à cette dernière des « décisions unilatérales » particulièrement en ce qui concerne les promotions professionnelles. Au-delà de la réponse qui sera réservée aux revendications des fonctionnaires de l’Anem, il va sans dire que ce débrayage n’arrive guère au bon moment car intervenant dans un contexte où les agences locales sont devenues un acteur essentiel dans le processus d’attribution de l’allocation chômage décidée récemment par le président de la République.

«L’Anem tient à informer l’ensemble des jeunes demandeurs d’emploi, souhaitant bénéficier de l’allocation chômage, que la première étape de l’opération passe à travers l’inscription auprès de ses services ». Cette dernière a appelé tous les demandeurs d’emploi non inscrits auprès de ses services à s’inscrire à distance via le site électronique de l’Agence www.anem.dz ou le lien www.wassitonline.anem.dz

L’Agence a tenu par la même occasion à porter à la connaissance des demandeurs d’emploi inscrits auprès de ses services que l’octroi de l’allocation chômage s’opère exclusivement via la plateforme numérique www.minha.anem.dz qui permet également aux demandeurs d’emploi d’inscrire leurs informations personnelles.

Il s’agit aussi de s’assurer qu’ils remplissent les conditions d’accès à cette allocation avant de prendre un rendez-vous d’entretien avec les conseillers à l’emploi relevant des annexes locales de l’Anem et de se rapprocher des agences munis d’un reçu du rendez-vous d’entretien et d’un acte d’engagement pour s’assurer de la véracité des informations fournies.

Pour assurer la diffusion des informations à destination des concernés et dans le cadre de son souci de prendre en charge les demandeurs d’emploi et offrir des services de qualité, l’Agence met à la disposition des demandeurs d’emploi le numéro vert gratuit 3005.

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Youcef Chorfa, a affirmé que l’allocation chômage « sera versée au niveau des bureaux de poste le 28 de chaque mois à compter de mars prochain », assurant que ce présalaire « sera maintenu jusqu’à l’obtention par le bénéficiaire d’un poste d’emploi ».

Les inscriptions des primo-demandeurs d’emploi en vue de bénéficier de l’allocation chômage sont effectuées sur le site électronique de l’Agence nationale de l’emploi, a expliqué le ministre. « Tous les jeunes inscrits auprès de l’Anem seront contactés à partir du 25 février en cours à travers une plateforme numérique qui leur permettra de constituer des dossiers pour bénéficier de cette allocation », a-t-il expliqué. n