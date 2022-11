Par Mohamed Touileb

L’équipe nationale A devrait jouer son match amical du 16 novembre face au Mali au Nouveau stade d’Oran. Paradoxalement, la sélection A’ était face à la contrainte du déplacement. Et ce pour préparer le CHAN-2022 qui reste une échéance d’importance.

Le motif est valable pour l’un mais pas pour l’autre. En effet, il fallait fermer, jusqu’au lever de rideau, tous les stades qui abriteront la compétition afin que l’Algérie puisse parfaitement assumer le statut de pays hôte. Il était -normalement- impossible de bénéficier de leur exploitation. Néanmoins, on se rend compte que cette règle n’est pas valable pour tout le monde. Que les protégés de Djamel Belmadi vont bénéficier d’une sorte de dérogation. Un privilège qui aurait -logiquement- pu (dû) être accordé à Madjid Bougherra et ses poulains qui préparent un rendez-vous crucial activement.

Entonnement, les locaux étaient face à l’obligation de s’expatrier pour mettre leur programme de préparation en application. Les camarades de Chouaïb Keddad ont rallié Tabarka (Tunisie). Là-bas, ils ont donné la réplique au Mali et au Niger avant de s’envoler de nouveau vers les Emirats arabes unis. Ces stages à l’étranger peuvent faire jaser. Surtout la Fédération algérienne de football (FAF) fait face à des problèmes de trésorerie.

Toutefois, la symbolique est ailleurs. Il s’agit du manque de considération pour nos Fennecs A’ qu’on devrait plutôt mettre en avant. En effet, la FAF aurait pu mettre, comme pour les A, le Stade Chahid Hamlaoui ou celui de Miloud Hadefi d’Oran à disposition. Et on ne procédant pas de la sorte, l’instance ouvre la brèche aux interprétations et à la consternation.

Certes, Bougherra n’a pas trop voulu polémiquer sur cette question. Néanmoins, il était en droit de déplorer cette attitude nette de différenciation. Bien que son équipe ne suscite (jusqu’à présent) pas le même engouement auprès de la population, elle ne doit pas être négligée ou déconsidérée pour autant. D’ailleurs, n’est-ce pas lui l’architecte du sacre à la Coupe Arabe FIFA 2021 ? Il fallait de le rappeler. Impérativement.

