L’Algérie s’expliquera avec le Mali, ce soir à 20H30, au nouveau stade d’Oran Miloud-Hadefi. Ce match sera le 6e depuis la désillusion du 29 mars dernier contre le Cameroun, lors du dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Après avoir aligné 5 succès de rang, les « Verts » essayeront de signer un 6e succès face à un adversaire qui leur réussit bien. Aussi, Djamel Belmadi pourrait tester de nouveaux dispositifs et voir ce que le nouveau venu Mehdi Léris pourrait apporter dans l’entre-jeu.

Par Mohamed Touileb

Deux matchs, deux victoires, c’est le bilan de Djamel Belmadi contre le Mali qu’il a toujours affronté en amical. Pour le rassemblement de novembre, l’EN retrouvera les Maliens pour un nouveau test. Et il s’agit d’un vis-à-vis de qualité. « Le Mali a de très bons joueurs, comme Haïdara. Comme pour le match face à la Guinée, le but est d’affronter de grosses équipes pour nous habituer aux matchs africains et progresser », avait déclaré Djamel Belmadi en conférence de presse dimanche dernier.

Une opportunité pour les nouveaux

Par ailleurs, il a noté que « nous jouerons face à deux belles équipes. Le Mali est une équipe forte, avec un très bon niveau. L’idée est de faire jouer un maximum de joueurs durant ce stage et que les nouveaux joueurs puissent s’exprimer ». Allusion faite à Mehdi Léris, sélectionné pour la première fois, mais aussi Yanis Hamache, qui n’a pas eu assez de temps de jeu (29 minutes face à l’Iran) lors du rassemblement de juin. Malgré cela, il ne faudra pas s’attendre à un onze très remanié parce que le coach des « Fennecs » a aussi précisé que « c’est important d’avoir une ossature.

Il est aussi important d’intégrer des nouveaux comme Tougai qui a joué au dernier match ». Pour le premier responsable de la barre technique « dès qu’il y a la possibilité de faire jouer des joueurs qui ont moins de temps de jeu, on le fait ! Regardez nos compositions aux dernières sorties, j’essaye de les intégrer ».

L’absence de Bensebaïni chamboule la défense

Dans tous les cas, Belmadi sera obligé de remanier sa défense avec le forfait déclaré de Ramy Bensebaïni (contaminé au Coronavirus). La défection du pensionnaire du Borussia Mönchengladbach permettra à Hamache d’avoir une opportunité concrète pour montrer ce qu’il a dans son magasin footballistique. Même si ce dernier a pris l’habitude d’évoluer un cran plus haut avec le SK Dnipro.

Autrement, c’est Touba, même s’il est incertain, qui sera replacé sur le flanc gauche de la défense pour laisser Tougai et Mandi s’occuper de l’axe. Belmadi pourrait aussi ré-utiliser Atal comme latéral gauche en faux pied. Ce qui est sûr c’est que le forfait de Bensebaïni redistribue les cartes de l’arrière-garde. Dans le milieu de terrain, Boudaoui pourrait débuter avec Zerrouki et Léris alors qu’Aribi devrait jouer en pointe et sera épaulé par Benrahma et Mahrez.

Ce qui est sûr c’est qu’il y aura une adversité de qualité en face. « C’est une équipe forte, ils ont perdu en barrages contre la Tunisie », a rappelé Belmadi. Il faudra réussir ce nouveau test avant de se rendre à Malmö pour y retrouver la Suède. Un autre adversaire et un autre style. n