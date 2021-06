Une année après sa désignation à la tête de la barre technique de l’équipe nationale des locaux, Madjid Bougherra animera sa première sortie. Ça sera au Nouveau stade d’Oran contre le Libéria. Un match amical prévu ce soir à partir de 20h45.

Par Mohamed Touileb

Depuis dimanche dernier, Amir Saâyoud et ses camarades ont entamé le premier stage de la sélection A’. Avant cela, Bougherra n’a jamais eu l’opportunité d’organiser un regroupement. Le début tardif, lié à la pandémie du Coronavirus, du championnat ainsi que le calendrier chargé et la participation aux tournois interclubs de la CAF l’en ont empêché.

Un contexte de haute exigence

Finalement, la Fédération algérienne de football (FAF) et « Bouggy » ont trouvé un petit creux dans le calendrier pour caser une rencontre amicale au terme d’un stage de 5 jours. Pour l’ancien défenseur de l’EN, « ce stage s’inscrit beaucoup sur tout ce qui est observation, infirmation ou confirmation de ce que je pense des joueurs. Ainsi, l’objectif de ce stage est réellement de confirmer mes observations mais aussi de mettre mes joueurs dans un contexte de haute exigence de notre part. Nous allons évoluer au niveau international et, à travers les exigences que nous leur donnons, nous allons pouvoir voir comment les joueurs réagissent.» C’est donc une sorte d’écrémage pour prendre les meilleurs joueurs dans l’optique de la Coupe arabe des nations FIFA prévue du 1er au 18 décembre prochain. D’ailleurs, le sélectionneur des A’ note que « pour la Coupe Arabe, il en faudra de nombreux qui seront soit titulaires, soit simplement dans la liste. Je sais qu’à ce moment là, beaucoup seront à l’arrêt, notamment ceux qui évoluent en Tunisie ou dans les championnats du Golfe.» Il faudra donc faire ses preuves contre le Libéria ce soir pour marquer des points et envisager d’être du voyage au Qatar.



Libéria, l’« adversaire idéal » sous les yeux de Belmadi

Concernant l’adversaire du jour, les driver des A’ estime que « c’est une bonne équipe, qui a déjà joué contre l’Égypte par exemple, que nous allons affronter en Coupe Arabe. Le fait d’affronter une A, de jouer à Oran, d’avoir l’opportunité de faire l’inauguration du Stade… c’est magnifique, même pour les joueurs. Ils ont trouvé des conditions idéales, ils sont donc très motivés.» Ce rendez-vous sera donc important. D’ailleurs, pour responsabiliser un peu plus les joueurs, Djamel Bemadi, entraîneur de la sélection première, a décidé d’assister à cette partie que deux éléments vont manquer. En effet, le gardien Toufik Moussaoui (CR Belouizdad) et le défenseur Hamza Mouali (Paradou AC), ont été testés positifs au Covid-19. Ils ont donc quitté le stage. C’est Nabili Lamara (MC Alger) et le gardien du MC Oran, Oussama Litim, qui les ont remplacés. Hier soir, à l’heure où nous mettions sous presse, un dernier test PCR a été effectué pour l’ensemble des joueurs et du staff pour détecter d’éventuels nouveaux cas. n