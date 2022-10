Un large succès 4 buts à 0 signé avant-hier à Tabarka (Tunisie) face à la sélection locale du Mali pour garder

la bonne dynamique, c’est comme ça que la sélection des A’, dirigée par Madjid Bougherra, continue à préparer le CHAN-2022 qui se tiendra en Algérie du 13 janvier au 4 février prochains. A l’approche du grand rendez-vous, nos locaux rassurent. Mais le sélectionneur sait qu’il y a encore des réglages à faire.

Par Mohamed Touileb

Après avoir composé avec un effectif versatile en raison des départs fréquents de nombreux joueurs importants vers d’autres championnats africains et européen, Bougherra stabilise son groupe dans le but de parfaire la cohésion. «Le stage de Tabarka est l’un des plus importants, on a des choses à tester, qu’on va le faire à l’abri des regards. Il y aura deux autres stages en novembre et décembre, avant d’entrer en regroupement d’avant compétition en janvier», avait déclaré Bougherra avant de s’envoler avec son groupe vers la Tunisie.



Un mondialiste au menu à Dubaï ?

Ainsi, Bouggy a ajouté que «les prochains matchs sont importants pour travailler les automatismes et dégager la meilleure équipe qui soit pour le CHAN-2022 qui reste un objectif majeur pour nous. Surtout que le tournoi va se jouer sur nos terres».

Après la première sortie largement réussie samedi contre les Maliens, il y a un second test face au Niger dans deux jours. Pour cette rencontre, l’entraîneur en chef de l’EN A’ devra composer sans les joueurs de l’USM Alger. « Nous avons un petit souci avec les éléments de l’USM Alger, on va les faire jouer le premier match du 29 octobre, avant de les libérer pour la double confrontation en Coupe de la Confédération (face aux Sud-africains de Cap Town City, NDLR). Le travail suit son cours, l’objectif est d’être prêts pour ce CHAN en Algérie » notait-il.

Dans la foulée de ce stage, les camarades de Zakaria Draoui iront aux Emirats Arabe Unis pour y jouer deux duels de préparation. Le premier sera face à la Syrie le 13 du mois à Dubaï alors qu’une autre (voire deux) explication devrait être casée sur place. Il se pourrait que Keddad & cie jouent l’un des équipes qualifiées à la Coupe du Monde 2022 au Qatar.



Bougherra en maître,de la situation

En tout cas, sous les ordres de Bougherra, les A’ affichent une courbe des résultats très satisfaisante. On peut même dire qu’elle est excellente avec 13 victoires, 4 nuls et 1 petite défaite. L’ancien capitaine et défenseur d’« El-Khadra » présente certaines garanties importantes alors que la deuxième compétition majeure pour les A’ est imminente.

Pour la première, il avait réussi à décrocher le titre. Bien évidemment, il s’agit de la Coupe arabe FIFA 2021 remportée au Qatar en décembre dernier. Cette fois, il fera sans des joueurs comme Belaïli, Bounedjah, M’Bolhi, Benlamri et d’autres. Les armes ne sont pas les mêmes mais le but ne change pas : triompher. Une recette que Bougherra semble détenir. n