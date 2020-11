L’entraîneur Faïd Bilel misait beaucoup sur l’épreuve qualificative pour l’AfroBasket-2021, prévu du 24 août au 5 septembre 2021, afin de confirmer le retour de l’équipe nationale de basketball au premier plan. Toutefois, le cinq algérien sera dans l’incapacité de prendre part à la messe africaine de la balle au panier. En effet, le président de la Fédération algérienne de la discipline (FABB), Rabah Bouarifi, a annoncé, hier, le forfait de la sélection pour les qualifications programmées du 27 au 29 du mois en cours à Kigali (Rwanda). Décision motivée par la contamination par la COVID-19 enregistrée dans les rangs de l’EN.

Pour une mauvaise nouvelle, c’en est vraiment une. Elle vient briser la nouvelle dynamique instaurée par Bilel Faïd qui a pu accrocher la phase de qualification avec le rêve de disputer l’épreuve finale de la compétition après avoir manqué l’édition 2017. Mais il y a eu cet élément perturbateur qu’est la pandémie du Coronavirus.

La sélection a été infectée par la COVID-19 et il a été décidé de renoncer, tout bonnement, aux «qualifiers» et le ticket éventuel pour le rendez-vous rwandais. «Nous sommes touchés de plein fouet par le coronavirus (Covid-19). L’entraîneur national (Faïd Billel, ndlr) et quatre joueurs ont été contaminés, sans oublier l’impossibilité des éléments évoluant à l’étranger de rejoindre le pays en raison de la fermeture de l’espace aérien. Nous avons dû annuler le troisième stage prévu jusqu’au 10 novembre pour éviter toute propagation du virus. Tout ça nous a poussés à renoncer à notre participation au tournoi qualificatif de Kigali», a indiqué Rabah Bouarifi, patron de la FABB.



900 millions de centimes en épargnes

Le premier décideur de la balle au panier Dz a estimé que «Nous ne pouvons pas aller au Rwanda avec une équipe décimée. Je suis contre la participation juste pour participer. La préparation a été fortement perturbée. Les joueurs sont loin de la compétition depuis mars dernier, ça aurait été difficile pour eux face à des sélections coriaces. Les frais de déplacement nous auraient coûté 900 millions de centimes, je préfère économiser cette somme pour d’autres dépenses.»

Ainsi, c’est le Cap-Vert, sorti par les Algériens lors du tournoi préliminaire disputé en janvier dernier à Alger, qui devrait être repêché pour se retrouver dans la poule «D» où l’Algérie devait affronter le Nigeria, le Mali et le Rwanda. Il s’agissait de passer ce premier tour avant de mener un second devant se tenir du 14 au 17 février 2021 à Bamako (Mali).



Décision frustrante

L’EN «seniors» messieurs n’est pas la seule à subir les conséquences du contexte sanitaire puisque les sélections algériennes U-18 filles et garçons ne se rendront pas l’AfroBasket-2020 de la catégorie, prévu en décembre en Egypte, pour les mêmes raisons. Par ailleurs, il a été décidé de «fermer jusqu’à la fin du mois le siège de la fédération après la détection de plusieurs cas positifs chez le personnel, à l’image du médecin fédéral et du directeur des jeunes talents», révèle Bouarifi.

Ainsi, «replacer le basket algérien aux devants de la scène internationale», comme souhaité par l’arrière Samir Mekdad, qui évolue pour l’équipe de Rouen Métropole (Pro-B française/2e division), ne sera pas pour cette fois. Et c’est fort dommage parce que Mekdad était persuadé que les «verts» disposaient «de tous les moyens nécessaires pour y parvenir, car outre de bons joueurs, nous disposons aussi d’un bon encadrement technique.» C’est pour dire que la frustration sera certainement là. n