Dans moins de quatre semaines, l’équipe nationale A’ sera en lice dans le CHAN-2022 que va abriter l’Algérie du 13 janvier au 04 février prochain. Le sélectionneur Madjid Bougherra a annoncé qu’il fait du sacre l’objectif principal, sachant que le tournoi se déroule sur nos terres. Néanmoins, les récents résultats des locaux ne sont pas faits pour rassurer.

Par Mohamed Touileb

Alors que les A’ semblaient sur une courbe ascendante, les trois dernières sorties peuvent susciter quelques inquiétudes. En effet, lors de ces tests, les camarades de Chouaïb Keddad n’en ont gagné aucun. Dans le détail, ils comptent un revers contre le Koweït (1-0) en novembre.



Bouggy insiste sur l’état d’esprit

Sur cette défaite, l’entraîneur Dz avait expliqué qu’«il y a eu un peu de relâchement. Je trouve que c’est bien qu’on ait perdu ce match-là au bon moment. Enchaîner des matchs sans défaite peut être bon ou pas bon. Et cette défaite est venue au bon moment pour faire redescendre un peu sur terre nos joueurs, même s’ils sont très humbles».

Par la suite, il y a eu ces 2 nuls face à la Mauritanie (0-0) et le Sénégal (2-2) en marge du regroupement de décembre. Après ces résultats, «Bouggy» a un bilan global de 15 victoires, 6 nuls et 2 défaites. On ne peut pas dire qu’il y ait un doute sur ses capacités à driver les locaux pour la prochaine échéance dans laquelle il a pour but de triompher et enrichir son CV après avoir remporté la Coupe arabe FIFA 2021 au Qatar, il y a une année. Pour accrocher un nouveau trophée, «il faudra être en possession de tous nos moyens à tous les niveaux. J’insiste aussi sur l’état d’esprit qui sera déterminant dans ce genre de rendez-vous», avait-il insisté en septembre dernier.



La liste connue le mois prochain

Il faut savoir que les deux derniers matchs des «Fennecs» de Bougherra servaient plus de répétition et d’opportunité pour avoir un ultime avis sur les éléments à garder pour la compétition continentale. Dès lors, le score n’était pas vraiment une priorité pour le staff technique. D’ailleurs, le sélectionneur avait noté que «l’objectif à travers l’organisation de ces deux joutes amicales est de donner l’opportunité aux joueurs de s’exprimer davantage, mais aussi au staff technique de faire le point sur leur forme actuelle, avant d’arrêter la liste finale des joueurs concernés par le CHAN-2022».

Pour ce qui est du nombre de joueurs qui seront retenus, l’ancien capitaine d’«El-Khadra» a déclaré : «On verra si on part sur 28 joueurs, 26 ou 23. On verra selon la forme des joueurs. Je sais ce que je veux et ce que je recherche.» Qui aura l’honneur de représenter l’Algérie lors du CHAN-2022 ? Bougherra donnera la composition de son commando début janvier.