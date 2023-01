Avant d’entamer son aventure dans le CHAN-2022 prévu du 13 janvier au 04 février prochains, l’équipe nationale A’ aura un dernier match amical à disputer. Il est programmé pour après-demain et se jouera au Stade de Baraki dans lequel aucune rencontre n’a été jouée auparavant. En effet, la CAF l’avait « réquisitionné » pour les préparatifs du tournoi continental.

Par Mohamed Touileb

Dans un premier temps, la partie amicale face aux Ghanéens a été reprogrammée au stade Miloud Hadefi d’Oran. Mais il a finalement décidé de la faire jouer au stade de Baraki, domicile initial. « Ce match devait avoir lieu au stade Miloud-Hadefi d’Oran, avant qu’il ne soit reprogrammé dans la nouvelle enceinte algéroise au grand bonheur des protégés de Madjid Bougherra et des supporters des Verts avides de découvrir ce nouveau bijou », a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF) mardi dernier.



Une jauge de 10.000 places pour ce match

A vrai dire, cette nouvelle domiciliation est l’idéale pour l’EN A’ en stage, depuis lundi, au Centre technique national (CTN) qui n’est pas loin du nouvel écrin d’Alger. Ce duel de préparation fera office de « test event » pour l’organisation mais aussi un examen ultime sur le plan footballistique. Pour rappel, notre équipe nationale locale n’a pas gagné le moindre match lors de ses trois dernières sorties.

Avant de faire deux nuls de suite face à la Mauritanie (0-0) et le Sénégal (2-2), le 14 et 17 décembre écoulés au stade d’Annaba, les camarades d’Abderrahmane Meziane ont été battus par le Koweït (0-1) à Dubaï en marge d’un stage effectué aux Emirats arabes unis. La réaction est donc attendue à 8 jours de l’entame de la campagne africaine pour laquelle il y a de grosses attentes de la part du public.

Si le match d’ouverture contre la Libye, programmé pour le 13 janvier à venir à 20h00 au stade de Baraki, devrait se jouer devant un stade plein, il faut savoir que 10.000 personnes sur 40.000 possibles pourraient assister à la confrontation contre les Ghanéens. Cette jauge a été définie pour que la partie ne se joue pas à huis clos. La transition du creux vers le plein n’aurait pas franchement arrangé nos « Verts ».



Trois changements de domiciliation

En face, il y aura une sélection du Ghana qui sera l’un des 18 prétendants pour le CHAN-2022. Cette dernière retrouve la compétition après avoir manqué 3 éditions. Les « Black Galaxies » étaient en stage au Caire (Egypte) avant de rallier Alger avant-hier. C’était la deuxième délégation à avoir rejoint l’Algérie après le Mozambique arrivé 2 jours plus tôt.

In fine, notons que l’ultime explication amicale des protégés de Madjid Bougherra a connu trois changements de domicile. Au début, elle devait se tenir à Baraki avant d’être transférée au stade Chahid Hamlaoui de Constantine puis Miloud Hadefi (Oran). Finalement, il a été convenu de permettre aux Dz de prendre leurs repères dans l’enceinte où ils joueront leurs trois premiers matchs de poule du CHAN-2022 face à la Libye. L’Algérie, en tant que pays hôte, évoluera dans le groupe ‘’A‘’ avec la Libye, l’Ethiopie et le Mozambique. n