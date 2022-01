Attendue à Douala jeudi dernier, l’équipe nationale a finalement décidé de décaler son arrivée au pays hôte de la CAN-2021 (09 janvier – 06 février) pour hier samedi. Les champions d’Afrique en titre se sont un peu fait désirer avant de débarquer au Cameroun après plus de 10 heures dans les airs.

Par Mohamed Touileb

Beaucoup de choses ont été dites autour de ce départ tardif de Doha vers la capitale camerounaise. Notamment quand on sait que Riyad Mahrez, capitaine de l’EN, n’a rallié le Qatar que vendredi dans la soirée au lieu du stage où ses compatriotes étaient regroupés depuis le 27 décembre écoulé.

Mahrez, retard permis

Toutefois, selon nos informations, le programme n’a pas été établi en fonction des « desiderata » du pensionnaire de Manchester City. D’ailleurs, il n’y a qu’à se référer à un incident lors de la CAN-2019 en Egypte pour balayer ce scénario. Pour rappel, le sélectionneur Djamel Belmadi n’avait pas hésité à laisser Mahrez rejoindre un simple entraînement par taxi. En effet, le gaucher n’avait pas rejoint le bus à temps pour embarquer vers le terrain de Petro Sport. On n’ose donc même imaginer ce qu’il fera s’il s’agit d’un départ officiel de toute une délégation.

En tout cas, cette reprogrammation a permis au coach d’avoir quatre séances d’entraînement en plus avec la majorité du groupe. Surtout quand on sait que Belmadi n’a pas pu avoir ce privilège tout au long de sa préparation avec les venues tardives de Benrahma (03 janvier) et Mandi (04 janvier) en plus d’avoir eu des contaminés au Coronavirus dans les rangs. Ainsi, le premier responsable de la barre technique d’ « El-Khadra » a essayé de mettre à profit cette prolongation du regroupement pré-CAN-2021 afin d’optimiser ses réglages. D’autant plus qu’il n’a pu animer qu’un seul match de préparation contre le Ghana mercredi dernier. A cette occasion, les « Fennecs » s’étaient imposés 3 buts à 0 pour rassurer les Algériens sur leur forme.

Logés à Onomo Hôtel

Toutefois, il y a toujours des aspects à parfaire pour être le plus imprenable possible. Pour cela, les camarades d’Islam Slimani auront aujourd’hui et demain afin de faire les ultimes ajustements. Après-demain, il sera temps de remettre le titre en jeu et le défendre. Leur périple débutera contre la Sierra Leone (14H) au stade de Japoma à Douala. Par la suite, ils se mesureront à la Guinée équatoriale (dimanche 16 janvier à 20H) avant le premier véritable choc dans cette campagne face à la Côte d’Ivoire quatre jours plus tard.

Au Cameroun, les champions d’Afrique séjourneront à l’Onomo Hôtel situé dans la région de Bonanjo (Douala).

Au moment où certaines sélections, comme le Gabon, contestent leurs conditions d’hébergement, les Dz ne connaîtront pas ce souci. L’établissement est plus ou moins luxueux. En tout cas, les « Guerriers du désert » ne sont pas là-bas pour le confort mais pour se battre et préserver leur couronne. C’est le moment de charbonner.