Dépêchée mardi dernier en Syrie pour prêter main forte dans le repêchage et le sauvetage sous les décombres des victimes du séisme qui a frappé certaines régions de ce pays, l’équipe de secouristes algériens est rentrée hier avec le sentiment du devoir accompli.

PAR NAZIM BRAHIMI

L’équipe de secouristes de la Protection civile a pu retirer au moins 34 corps sans vie des décombres et secourir une personne, ce qui lui a valu des messages de reconnaissance des autorités syriennes.

En effet, les éléments de la Protection Civile ont été honorés hier (lundi), avant de prendre l’avion à destination de l’aéroport militaire de Boufarik, par le gouvernement de la province d’Alep, selon plusieurs médias locaux.

A son arrivée à l’aéroport militaire de Boufarik, l’équipe de secouristes algériens a été accueillie par le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Brahim Merad, le patron de la Protection civile, Boualem Boughelaf, et la présidente du Croissant-Rouge algérien (CRA), Ibtissam Hamlaoui.

«Vous êtes la fierté de l’Algérie. Vous avez accompli un grand travail en Syrie. Nous vous sommes très reconnaissants pour avoir honoré l’Algérie dans ces circonstances de crise en sauvant des vies et vous avez contribué dans l’acheminement des corps. Vous étiez les premiers à arriver en Syrie et vous avez fait un travail énorme», a déclaré le ministre de l’Intérieur dans une brève intervention au niveau du salon d’honneur de l’aéroport militaire de Boufarik. «Tout le monde a salué ce que vous avez fait. Vous avez eu le message de reconnaissance du Président syrien et de plusieurs parties. C’est-à-dire combien votre travail a été à la hauteur», a-t-il ajouté.

«Le bilan des interventions des équipes de recherche et de sauvetage présentes en Turquie depuis le 6 février, arrêté à 12H dimanche 12 février 2023, indique que 96 victimes ont été retirées des décombres, dont 12 personnes vivantes et 84 corps sans vie à Adiyaman», a indiqué dimanche un bilan de la Direction générale de la Protection civile.

Quant aux interventions des équipes algériennes de recherche et de sauvetage en Syrie, durant la même période, une personne vivante et 34 corps sans vie ont été retirés des décombres à Alep, au niveau des rues Boustan Al-Qasr et Al-Salihin, a ajouté la même source.

La Protection civile a indiqué, dans le même communiqué, que les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivaient encore en Turquie alors qu’elles se sont arrêtées en Syrie.

Et c’est en Turquie que les secouristes algériens ont réussi, dimanche soir, à retirer une femme vivante sous les décombres dans la ville d’Adiyaman, selon les services de la Protection civile. Au cours des activités de localisation de personnes sous les décombres, dans un quartier dans la ville d’Adiyaman, sept jours après le séisme, l’opération effectuée vers 23H15 par les éléments de la Protection civile a permis, grâce aux moyens de détection électronique «Vibraphone», de retirer une survivante coincée sous les décombres, selon la même source.

Ainsi, les interventions des équipes de recherche et de sauvetage de la Protection civile, dépêchées en Turquie et en Syrie, ont permis de secourir, depuis le 6 février, 14 personnes et retirer 118 corps des décombres.

Selon le classement de la Plateforme de coordination et de gestion des opérations de terrain du Groupe consultatif international pour la recherche et le sauvetage, l’Algérie avait décroché, jeudi dernier, la première place en termes de nombre de personnes retrouvées après déblaiement et de personnes survivantes de ce séisme.



Messages de reconnaissance

Le Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a salué, dimanche, les efforts des équipes de la Protection civile algérienne dans les opérations de recherche et de sauvetage suite au séisme dévastateur qui a frappé la Turquie et la Syrie lundi dernier, selon les services de la Protection civile.

Accompagné du ministre syrien de la Santé, Hassan Al-Ghabach, le Directeur général de l’OMS s’est rendu dans la localité dite «Bustan Al-Qasr» (Gouvernorat d’Alep) pour s’enquérir des derniers développements de la situation. Sur les lieux, il a rencontré les éléments de la Protection civile algérienne et écouté les explications du commandant du groupe de recherche et de sauvetage dans les zones urbaines, le capitaine Tigrine Hichem, sur les interventions de son équipe en Syrie depuis le 6 février.

Adhanom Ghebreyesus a affirmé mesurer à leurs justes valeurs les efforts de la Protection civile algérienne qui ont pu retirer 35 victimes des décombres dans le gouvernorat d’Alep au niveau des quartiers «Bustan Al-Qasr» et «al-Salihin», dont une personne vivante.

Pour sa part, le journal américain The Washington Post a rendu un hommage appuyé aux équipes de secours de la Protection civile, dépêchées en Turquie, suite au violent séisme qui a frappé lundi dernier le sud de ce pays.

Consacrant un reportage aux opérations de secours dans la ville d’Adiyaman, le journal américain a qualifié de «héros» les équipes de la Protection civile algérienne, mettant en avant leur prouesse, notamment après le sauvetage de deux enfants vivants qui étaient coincés sous les décombres d’un immeuble.

Illustré par des photos montrant des éléments de la Protection civile en opération au milieu des gravas, l’article décrit l’émotion ayant suivi l’opération de sauvetage miraculeux d’une fillette et d’un garçon. La parution a repris, dans ce sens, les mots et propos des miraculés de ce séisme, qui n’ont pas tari d’éloges sur les équipes de la Protection civile ayant réussi à retirer des personnes sous les décombres, au moment où on ne comptait plus que les morts.

«Les secouristes algériens sont arrivés lundi soir, soit le jour même du séisme. Ils ont été vraiment à la hauteur de leur mission», a témoigné Cihan Ozay (33 ans), selon le média américain, dont la sœur venait d’être sauvée.

L’Algérie, pour rappel, a dépêché un groupe de 89 agents d’intervention et de gestion des risques majeurs, répartis en brigades dont la brigade de recherche et de sauvetage-déblaiement, la brigade cynotechnique et une équipe médicale spécialisée.

Une seconde équipe constituée de 86 éléments a également rejoint la Syrie. n