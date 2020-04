La nouvelle date des JM-2021 fixée

Ça y est, on connait désormais la période de la tenue des jeux Méditerranéens 2021 qui se dérouleront exclusivement en 2022. Le rendez-vous régional se déroulera à Oran entre le 25 juin et 05 juillet 2022.

Le contexte sanitaire mondial a chamboulé le calendrier sportif. Le fait que les Jeux Olympiques 2020 de Tokyo (Japon) soient décalés pour l’été 2021 a engendré la reprogrammation de certaines manifestations. Parmi lesquelles les Jeux Méditerranéens 2021 qu’Oran accueillera. Initialement prévus entre le 25 juin et 05 juillet, les JM garderont la même périodicité mensuelle. C’est juste l’année qui change puisque l’épreuve méditerranéenne se tiendra en été 2022.

Le 31 mars dernier, le Ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a annoncé, dans un communiqué, que «le Gouvernement Algérien et le Comité International des Jeux Méditerranéens (CIJM) ont pris la décision commune de reporter, d’une année, les Jeux Méditerranéens d’Oran qui se tiendront désormais en l’an 2022, à la demande du CIJM.»

Le département sportif étatique avait, par ailleurs, expliqué que «cette décision est prise par les deux parties après consultation et évaluation exhaustive du contexte prévalant actuellement dans le monde, marqué par la propagation sans précédent de la pandémie du COVID-19 qui a dicté le report de nombreuses manifestations et compétitions sportives internationales, au premier rang desquelles, les Jeux Olympiques de Tokyo prévus pour l’été 2021.»

Le temps pour revoir les ambitions

Hier, le MJS a informé, toujours via un communiqué, être «parvenu à un nouvel accord avec le Comité International des Jeux Méditerranéens pour ce qui est de la nouvelle date de la 19e édition des Jeux Méditerranéens d’Oran 2022. Ça sera du 25 juin au 05 juillet 2022. Et la cérémonie de clôture coïncidera avec la commémoration du 60e anniversaire de l’Indépendance et de la Jeunesse.» On comprend par cela que l’appellation des joutes a changé de «JM-2021» à «JM-2022».

Désormais, la Commission d’organisation (COJMO) de ce rendez-vous sait à quoi s’en tenir. D’ailleurs, le Directeur Général de ce comité, Salim Ilès, a déclaré, il y a quelques jours que «la pandémie a eu raison de tous les calendriers sportifs de l’année en cours, et plus précisément, les JO de Tokyo qui ont eu un impact direct sur nos Jeux. Le Comité d’organisation des jeux méditerranéens d’Oran (COJMO) aura une année de préparation en plus. Loin de constituer une amertume, ni d’ailleurs un motif d’autosatisfaction.»

L’ancien nageur a aussi assuré que «le COJMO travaillera encore plus pour revoir ses ambitions, à la hausse évidemment. Nos tâches sont connues, les défis identifiés, notre but est d’organiser une compétition de haute volée. Le COJMO travaillera, comme il l’a fait jusqu’à présent d’arrache-pied pour atteindre cet objectif.» Un nouveau compte à rebours est lancé.