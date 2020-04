Programmé entre le 27 juin et 17 juillet prochains, le Tour de France ne devrait pas se dérouler dans les temps impartis. Surtout que le président français, Emmanuel Macron, a laissé entendre, dans un discours prononcé lundi, que tous les rassemblements avec public restent interdits jusqu’à la mi-juillet. A partir de là, les organisateurs devront trouver une nouvelle date pour la virée de la petite reine au pays de Napoléon.



C’est la première fois que le rendez-vous phare du cyclisme mondial est menacé. La situation sanitaire que vit le monde en raison du coronavirus vient perturber l’agenda sportif des différentes disciplines. Les événements les plus prestigieux se retrouvent acculés par la pandémie. La contrainte de les reprogrammer à des dates ultérieures est là. Le Tour de France 2020 n’échappera pas à la règle. Temporellement, il tombe mal après le rallongement de la période de confinement sur ses terres d’accueil. Le Chef d’Etat français, Emmanuel Macron, a été formel en notant que tout ce qui favorisait les rassemblements n’était pas autorisé jusqu’à la mi-juillet. Et cette date butoir pourrait connaître prolongement selon les donnes sanitaires et leur évolution. En tout cas, hier matin, Christophe Castaner, ministre de la l’intérieur, avait indiqué, sur France-Inter, qu’« il appartient aux organisateurs d’analyser leur capacité à organiser cela, à le reporter.» A partir de ce moment, Amaury Sport Organisation (ASO), organisateur de l’épreuve, devra faire à un sérieux casse-tête de logistique et de timing.



Carambolage avec la Vuleta ?

Le Directeur du Tour, Christian Prudhomme, a désormais un problème de taille. Les organisateurs vont-ils opter pour la fin du mois de juillet ou début août (1er – 23)? Ces deux éventualités restent tributaires de nombreux paramètres. Et pas seulement ceux sanitaires. Pour la première, il faudra zapper la course de préparation et le Critérium du Dauphiné. Aussi, le problème d’hébergement se posera avec les hôtels qui ne seront pas tous opérationnels, durant la première quinzaine d’août, dans des endroits touristiques telle que la Charente-Maritime. Ces établissements ne peuvent pas ouvrir dans la foulée de la levée du confinement. Pour ce qui est du remplacement pour la mi-août, cela donnera une fin de l’épreuve en septembre. Sauf qu’en septembre, c’est l’heure italienne et la Vuelta, une autre date incontournable. Toutefois, cette dernière dépend aussi de l’amélioration de la situation en Italie où le COVID-19 a fait des ravages ces dernières semaines. Puis, il y a l’éventualité de caser le Tour de France pour la fin septembre, c’est-à-dire après la Vuelta. Cela lui ferait perdre beaucoup de symbolique sachant qu’il mise beaucoup sur sa caravane qui draine les foules. Surtout que la manifestation se déroule durant les vacances habituellement.



Vital pour la survie des équipes

A cette symbolique s’ajoute l’impact économique qu’un non-déroulement pourrait causer. « C’est très simple. Si le Tour n’a pas lieu, des équipes pourraient disparaître, des coureurs et des membres d’encadrement se retrouveraient sans travail », la prédiction est signée Marc Madiot, manageur de l’équipe Groupama-FDJ, qui s’est confié à l’AFP.

Côté coureurs, le discours est plus tourné vers le spectacle et l’envie de vivre des émotions fortes. Egan Bernal, détenteur du titre, « espère évidemment que nous pourrons courir sur le Tour: pour moi, mon équipe, le sport et tous les fans.» De son côté le vainqueur de l’édition 2018, Geraint Thomas, juge qu’ « il y a des choses plus importantes à régler d’abord mais dès qu’il n’y aura plus de danger et que nous serons prêts à passer à autre chose, on adorerait que le Tour ait lieu.»

Chaque année, c’est entre 10 et 12 millions de spectateurs qui sont recensés. Une grande foule à gérer et dans une conjoncture santé sans précédente. Cela représente un certain danger même si « Les gens qui restent sur le bord des routes pour voir passer les coureurs ne représentent pas un danger », a estimé le virologue belge Marc Van Ranst. Ce dernier note qu’ « En revanche, la distanciation sociale est plus problématique aux départs et aux arrivées d’étapes, dans les tentes VIP ». Il y aura certainement de la densité avec une marge de manœuvre très réduite pour les organisateurs. n