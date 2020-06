Courte, mais intense, c’est ainsi qu’on pourrait qualifier l’aventure d’Islam Slimani en Principauté. Avec l’AS Monaco, l’Algérien n’a joué que 18 rencontres en championnat. Mais c’était suffisant pour laisser sa trace et marquer les esprits. Et pas que ceux des supporters, puisque les spécialistes, eux aussi, ne sont pas restés insensibles à ses performances. Pour preuve, il a terminé deuxième du «Trophée Marc Vivian Foé» récompensant le Meilleur joueur africain de la Ligue 1 Conforama. Le Fennec (95 points) a été devancé par le Nigerian Victor Osimhen (284 points).

Certes, la direction monégasque a préféré ne pas lever son option d’achat estimée à 9 millions d’euros. Cependant, le fer de lance Dz a laissé une marque indélébile pour son passage sur le Rocher. À 32 ans, il aura fait 18 apparitions pour 9 buts et 7 passes décisives. Des statistiques convaincantes pour le panel de 79 personnes (journalistes, consultants, anciens joueurs) ayant voté dans le concours du Trophée Marc Vivian Foé. D’ailleurs, ils lui ont accordé la 2e plus grande part des suffrages.

A la lecture des résultats définitifs de l’élection, on se rend compte que l’écart est très grand. Aller chercher le vainqueur Osimhen, prédestiné à être plébiscité, n’était pas vraiment concevable tant l’avant-centre du Lille OSC, âgé de tout juste 21 ans, a livré une première saison sensationnelle. Bilan: 18 réalisations et 6 offrandes en 38 matchs. Le Soulier d’or de la Coupe du monde des moins de 17 ans 2015 n’a pas fini de parler de lui. Cette récompense individuelle pourrait inciter les grosses écuries à s’attacher ses services.



Delort se contente du 10e rang

Pour information, le Super Eagle succède à un certain Nicolas Pépé au palmarès. L’été dernier, ce dernier a été transféré, pour 80 millions d’euros (quand il en valait 65 millions d’euros en estimation) à Arsenal. C’est le record pour un footballeur évoluant pour une sélection africaine (Côte d’Ivoire). Pour ce qui est du nouveau lauréat, il faut savoir que sa valeur marchande actuelle est de 27 millions d’euros. Mais, avec un contrat qui court jusqu’en juin 2024 avec le LOSC, nul ne doute que la direction réclamerait une grosse indemnité pour les éventuels preneurs.

Osimhen premier, Slimani second et c’est le Marocain Yunis Abdelhamid (Stade de Reims) qui clôt le podium avec 89 points.

L’autre Fennec qui était parmi les prétendants, Andy Delort en l’occurrence, a terminé à la 10e place avec 13 unités récoltées. Pour l’anecdote, c’est la 6e fois qu’un sociétaire de la formation lilloise est primé en 12 éditions.

Il y a, notamment, eu le doublé de l’Ivoirien Gervinho (2010 et 2011) avant que le Nigerian Vincent Enyeama (2014), le Marocain Sofiane Boufal (2016), Nicolas Pépé (2019) et Osimhen (2020) ne viennent perpétuer la tradition.

Somme toute, le fait que Slimani ait pu accrocher une place sur le podium avec deux jeunes témoigne qu’il a encore du ballon en magasin. On ne sait pas où est-ce qu’il pourrait atterrir à l’issue du mercato estival.

Peut-être que Leicester City le gardera pour sa dernière année de contrat. Aussi, il y a l’éventualité de retourner en France. A Marseille plus exactement où son nom est cité avec insistance. La certitude c’est que le meilleur buteur de l’EN en activité (29 réalisations) a des atouts à faire valoir.

PRIX MARC-VIVIEN FOÉ 2020

LE CLASSEMENT FINAL

Victor OSIMHEN (Nigeria/Lille LOSC) 284 points Islam SLIMANI (Algérie/AS Monaco) 95 points Yunis ABDELHAMID (Maroc/Stade de Reims) 89 points Habib DIALLO (Sénégal/FC Metz) 52 points M’Baye NIANG (Sénégal/Stade rennais) 43 points Idrissa GUEYE (Sénégal/Paris SG) 37 points Hamari TRAORÉ (Mali/Stade rennais) 37 points Denis BOUANGA (Gabon/AS Saint-Etienne) 27 points Edouard MENDY (Sénégal/Stade rennais) 24 points Andy DELORT (Algérie/Montpellier HSC) 13 points Moses SIMON (Nigeria/FC Nantes) 10 points