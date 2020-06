Ce sont 112 nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) qui ont été enregistré en Algérie durant les dernières 24 heures, contre 109 cas la veille. Il s’agit également de 9 nouveaux décès (contre 10) et de 98 guérisons (contre 68), selon le bilan quotidien présenté, hier, par le Dr Fourar, porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus. La situation n’est pas sans inquiéter les responsables de professionnels de la santé. L’exemple vient de l’EPH de Boufarik, dans la wilaya de Blida, dont le directeur général a affirmé, hier, que cet hôpital «affiche complet», alors qu’ils avaient réussi à maitriser la situation il y a à peine quelques jours. Au CHU Mustapha-Bacha, dans la wilaya d’Alger, 29 nouveaux cas confirmés ont été reçus pour la seule journée d’hier. Les appels des professionnels de la santé se multiplient, encore une fois, à «une plus grande vigilance» et «un sens de la responsabilité» face à cette pandémie qui reprend le dessus après une décrue qui fut, malheureusement, éphémère.

Lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie, Dr Fourar a indiqué que le nombre total des cas confirmés s’élève ainsi à 10.810, soit 24 cas pour 100.000 habitants, celui des décès à 760 alors que le nombre des patients guéris passe à 7.420.

Les neuf nouveaux cas de décès ont été recensés dans les wilayas de Sétif (2 cas), Alger (2 cas), tandis que les wilayas de de Tipasa, M’Sila, Jijel, Tiaret et Mascara ont enregistré chacune un décès, a ajouté Dr Fourar, précisant que les personnes âgées de «65 ans et plus représentent 66% du total des décès». En outre, 29 wilayas ont enregistré des taux inférieurs au taux national, alors que 12 autres n’ont recensé aucun nouveau cas positif au coronavirus durant les dernières 24 heures. Quant au nombre de patients qui ont bénéficié du protocole de traitement à l’hydroxychloroquine, il s’élève à 21.750, dont 9.295 cas confirmés selon les tests virologiques (PCR) et 12.455 cas suspects selon des indications de l’imagerie et du scanner, a indiqué Dr Fourar. Quant aux malades retenus en soins intensifs, il est resté le même que la veille, soit 39 patients.

A la fin de son point de presse, le membre du Comité scientifique a estimé bon de réitérer son appel à l’impératif de faire preuve de vigilance et de prudence en toute circonstance, en respectant les conditions d’hygiène, la distanciation physique, ainsi que l’ensemble des autres recommandations dont l’indispensable port du masque devenu obligatoire depuis le 24 mai dernier. I. D.

