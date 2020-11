Après le temps de la réflexion, celui de l’action pour le PSG. Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, n’a pas contourné la question des prolongations de contrat qui taraudait de nombreux supporters lors d’un échange avec les fans mardi sur la chaîne Youtube officielle du club. Alors que les négociations autour des deux stars de l’effectif Neymar et Kylian Mbappé semblaient au point mort dernièrement, le dirigeant italien s’est cette fois montré un peu plus offensif. Fidèle à lui-même, il a montré un peu de mesure, expliquant notamment que le contexte du Covid-19 n’avait pas aidé tant d’un point de vue financier, que d’un point de vue pratique pour rencontrer les entourages des cadres parisiens. Mais aussi qu’après avoir fait le point quelque temps, Paris semble désormais avoir défini les contours de son projet à moyen terme. «On pense aux prolongations de Mbappé, Neymar, Di Maria, Bernat qui est blessé mais aussi des jeunes, a assuré Leonardo. Draxler est en fin de contrat aussi. Pour toutes les prolongations qu’on envisage, on a commencé à parler et on va intensifier dans les prochaines semaines.»



PARIS SERA L’ÉQUIPE DES CINQ PROCHAINES ANNÉES

Si les situations de Neymar et Mbappé, encore sous contrat jusqu’en 2022, laissent un peu de marge au PSG, Angel Di Maria et Juan Bernat ne disposent plus qu’un an d’engagement dans la capitale. Alors, Paris se doit désormais de faire vite, sous peine de voir de nouveaux cadres courtisés pour partir libres. « On commence à parler, on parle avec tout le monde. Après, il y a le timing. Aujourd’hui, les gens ne peuvent même pas se déplacer, ce qui est un problème de temps en temps. On est dans le coup, l’idée de les renouveler existe, que ce soit pour Di Maria, Neymar, Mbappé ou Bernat. On va voir avec Draxler aussi qui est dans une situation un peu différente. On a démarré il y a beaucoup de temps mais on arrive à un moment, on commence à avoir les idées plus claires par rapport à ça. » Ces idées, Leonardo n’a pas non plus cherché à les cacher lors de ce Q&A. L’ancien milieu de terrain est formel, pour lui, le Paris Saint-Germain est l’équipe du futur. « Je pense que le PSG sera l’équipe des cinq prochaines années. Elle sera dans le coup. Il y a des équipes très importantes en fin de cycle. Nos joueurs sont jeunes, mais avec beaucoup d’expériences. Puis après, on a Kylian Mbappé et Neymar qui sont dans le Top 3 car Messi et Cristiano Ronaldo vont commencer à sortir, c’est normal avec l’âge. » Encore faudra-t-il parvenir à conserver les deux joyaux parisiens, courtisés par toute l’Europe du football, alors que l’attaquant tricolore figure déjà tout en haut des dossiers les plus brûlants de l’été prochain.

