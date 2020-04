Cette aide considérable permettra de contribuer à doter le personnel soignant des structures sanitaires, en première ligne dans le combat contre le Covid-19, de ce moyen de protection contre la propagation de l’épidémie.

L’entreprise Tosyali Algérie, leader du marché de la sidérurgie en Algérie, vient d’accorder un don exceptionnel aux hôpitaux algériens, 5 millions de masques chirurgicaux et 100 000 tests de dépistage du virus Covid-19. En effet, un avion en provenance de Chine, affrété par cette société, avec à son bord des quantités de matériel de protection commandées par l’entreprise Tosyali, a atterri à l’aéroport de Boufarik avant-hier, a-t-on appris de source sûre. Cette information a été confirmée officiellement. Ces moyens de protection sont destinés, selon la même source, à la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) qui se chargera de les distribuer aux structures de santé impliquées dans le combat contre la pandémie. Par cet acte citoyen, la société turque contribue de façon significative à lutte contre le Covid-19. Ce don très important permettra sans aucun doute d’atténuer le manque de masques dans les structures de santé en première ligne dans le combat contre cette épidémie et d’empêcher sa propagation. L’importance de ce don est à comparer, notons-le, avec l’état des stocks disponibles actuellement au niveau de la Pharmacie centrale des hôpitaux communiqué par le ministre de la Santé lors de sa présentation de la situation sanitaire du pays en Conseil des ministres tenu dimanche dernier. 25 millions de masques ordinaires et 900 000 autres pour les professionnels de la santé, 215 000 tests PCR et 36 000 tests PCR rapides. Un tel don avec les 100 tonnes de matériel médical acheminées par les avions de l’Armée nationale populaire permettra de constituer des stocks importants en ce produit stratégique et de pouvoir doter tous les hôpitaux du pays de ce moyen de protection pendant la durée de cette pandémie. Cette aide s’avère la plus importante émanant d’une entreprise publique ou privée. Elle s’ajoute à l’élan de générosité exceptionnel émanant de nombreuses entreprises locales, d’instituts de formation professionnelle, d’universités, d’associations, d’artisans et de citoyens qui ont fourni des masques, des produits de désinfection, des produits alimentaires. Un élan de solidarité sans précédent depuis au moins plus d’une décennie. A noter que cette opération réussie de livraison intervient dans une bataille entre puissances pour s’arracher des matériels de protection provenant de Chine. Ces dernières, face à la pénurie notamment de masques dans leur pays, font appel notamment à leurs grandes entreprises pour acheminer des masques, des tests et des respirateurs de ce pays asiatique.

«La plus importante aide émanant d’une entreprise publique ou privée en Algérie»

L’entreprise Tosyali ne veut pas en rester là, elle prévoit d’offrir dans les prochains jours 100 000 masques supplémentaires à l’Algérie. Cette société spécialisée dans la fabrication d’acier, qui exploite le complexe sidérurgique d’Oran, programme, en outre, de verser une aide de 10 000 dinars à chacun de ses 4 000 salariés en prévision du mois de Ramadhan. Elle avait auparavant affiché qu’elle allait s’impliquer fortement dans cet élan de solidarité nationale : «Tosyali Algérie sera très présente et très engagée sur les actes de solidarité pendant cette pandémie et assumera son rôle de grande société citoyenne.»

A noter que cet engagement solidaire avec les pouvoirs publics et le peuple algérien pour éradiquer la pandémie ne date pas d’aujourd’hui. Au titre de la solidarité, les services Hygiène, sécurité, environnement de Tosyali, rappelons-le, ont procédé à la désinfection de la commune d’Echahria dans la wilaya d’Oran dans le cadre de la lutte contre la pandémie.

Cet élan de solidarité intervient, notons-le, au moment où cette entreprise est fortement impactée par les effets du Covid-19: baisse importante de la demande sur les produits sidérurgiques, arrêt de l’aciérie 1 et du laminoir, plus de 50% des effectifs libérés en reliquat congés, congés par anticipation, télétravail. «La demande connaît une baisse bien sûr du fait du confinement national et international. Tosyali gardera une production qui assurera la disponibilité de tous les produits sidérurgiques fabriqués dans son complexe pendant cette période et travaillera sur la maintenance et le perfectionnement des unités», avait indiqué cette entreprise dès le début du confinement.

Il convient de rappeler que la société Tosyali est numéro 1 du marché de la sidérurgie en Algérie avec une production d’acier de 3 millions de tonnes en 2019, du rond à béton, du fil machine et des tubes en acier. Elle a exporté récemment pour près de 100 millions de dollars d’acier vers notamment les Etats-Unis, le Canada et la Grande-Bretagne. Elle a une capacité de production de 2,4 millions de tonnes/an de ronds à béton et de 400 000 tonnes/an de tubes en acier. Dans sa quatrième phase, le complexe sidérurgique produira des aciers plats destinés à l’industrie automobile.

A signaler que les importants investissements de Tosyali en Algérie contribuent à réduire de façon importante les importations de ronds à béton. Elles sont stratégiques pour notre pays. L’Algérie de par les investissements de Tosyali, d’AQS, qui exploite le complexe de Bellara et le plan de développement du complexe d’El Hadjar est un potentiel acteur international du marché mondial de la sidérurgie et ceci est la transition naturelle à l’après-pétrole. En effet, l’Algérie ambitionne de produire 16 millions de tonnes d’acier annuellement à l’horizon 2030, sachant qu’elle consomme actuellement 5 millions de tonnes d’acier par an. Ce qui dégagera chaque année un important excédent à l’exportation», assure un expert qui a requis l’anonymat.

Articles similaires