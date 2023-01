PAR NAZIM BRAHIMI

Les postiers ont déclenché depuis hier, samedi 28 janvier, une grève surprise dans les agences d’Algérie Poste, ce qui a contrarié les usagers notamment ceux qui ont misé sur des retraits d’argent en cette fin de mois.

Les travailleurs grévistes ont mis en avant une série de revendications, notamment l’augmentation des salaires de tous les travailleurs de l’établissement public, la mise en application de l’engagement de la Direction générale de l’entreprise portant octroi de deux jours de repos hebdomadaires, la valorisation de la Prime de rendement individuel (PRI) et de la Prime de rendement collective (PRC).

Les grévistes réclament également le versement de la prime Covid-19. Ils ont aussi revendiqué «la liberté de l’exercice syndical et le droit à la création d’une section syndicale telle que l’énonce la Constitution».

Ce conflit syndical n’est pas sans rappeler ceux vécus précédemment par l’entreprise, le dernier en date s’étant déroulé en avril 2021, alors que certaines revendications remontent à une période lointaine.

Au printemps 2021, le tribunal de Dar El Beïda avait déclaré «illégale» la grève des postiers qui a défrayé la chronique nationale en bloquant les bureaux de poste six jours durant. Dos au mur, la direction d’Algérie Poste a appelé les grévistes à regagner leurs postes de travail sans quoi ils seront «licenciés sans préavis ni indemnités».

Mais la politique du bâton n’a pas été efficace devant l’étendue et l’ampleur du mouvement qui a touché plusieurs régions du pays, poussant la direction à improviser une réunion extraordinaire à l’issue de laquelle une réponse favorable a été donnée aux grévistes.

Dans son communiqué, d’Algérie Poste avait annoncé avoir décidé «l’activation du système d’évaluation des primes de rendement individuel et collectif (PRI/PRC) qui seront versées à compter du mois de juillet 2021 au taux maximal de 40%». L’établissement public a précisé que la prime individuelle est calculée à 25% du salaire de base, en fonction de l’évaluation individuelle tandis que la prime collective sera versée à 5% du salaire de base pour, selon les résultats de l’effort collectif, assurant également avoir décidé «l’octroi de deux jours de repos par semaine à chaque employé, après ramadan, suivant un programme garantissant la continuité du service postal».

Algérie Poste avait promis aussi «la régularisation, avant le 30 mai 2021, du statut de tous les travailleurs faisant fonction autre que celle prévue dans leur décision de nomination», déclarant «œuvrer à la clarification de modalités d’application de l’article 104 du Règlement intérieur relatif aux cas de suspension conservatoire de manière à garantir la protection du travailleur contre les suspensions arbitraires, avec l’engagement d’examiner tous les cas soulevés dans un délai n’excédant pas trois mois». Les mesures prises s’ajoutent «à la prime d’intéressement, dont une partie a été versée au début du mois de ramadan et le reste après approbation du bilan annuel 2020 par le Conseil d’administration», selon la réponse de la Direction générale. Plus d’une année et demie après, la situation ne semble pas avoir été assainie dans la mesure où les travailleurs mettent en avant les mêmes revendications posées antérieurement.

Ce malaise social, puisque les travailleurs parlent d’une grève illimitée, n’a pas été favorablement accueilli par les usagers d’Algérie Poste particulièrement pour le service de retrait d’argent. L’Association algérienne de protection et d’orientation du consommateur et de son environnement (Apoce) a dénoncé cette grève surprise, s’inquiétant «du sort du citoyen et du fait qu’il n’en soit pas informé au préalable».

Relevant aussi qu’une «grève un samedi pour les centres postaux est pénalisante pour les citoyens, qui profitent de ce jour pour effectuer leurs opérations», jugeant que chaque «salarié a le droit de revendiquer ses droits, mais sans violer les droits d’autrui».

Pour sa part, le ministre du secteur, Karim Bibi-Triki, n’a pas fait la moindre allusion au malaise social chez Algérie Poste, lors de son intervention dans une séance plénière au Conseil de la nation consacrée aux questions orales.

Le ministre de la Poste et des Télécommunications a mis en avant «la possibilité de revoir la procédure de plafonnement des retraits en cas de besoin», assurant que son département ministériel, à travers Algérie Poste, «veille à fournir des services postaux de qualité sur l’ensemble du territoire national de manière équitable et régulière, notamment via le réseau postal qui compte aujourd’hui plus de 4 124 bureaux de poste à travers le pays et 65 bureaux de poste mobiles, ainsi qu’un réseau monétique constitué de plus de 1 920 distributeurs automatiques».

Il a souligné, en outre, que le secteur postal a enregistré, durant la période précédente marquée par la propagation de la Covid-19, une fluctuation dans la liquidité, à laquelle nous nous sommes adaptés en mettant en place tous les moyens pour l’assurer de façon régulière, et ce, en coordination avec toutes les parties concernées, outre la prise de plusieurs mesures dont le plafonnement des retraits à 200 000 DA par jour. n

Articles similaires