Par Mohamed Touileb

A 6 jours du début des Jeux Méditerranéens 2022 prévus à Oran du 25 juin au 06 juillet prochains, Tosyali Algérien s’est ajouté à la liste des partenaires de l’évènement sportif. Ainsi, une convention a été signée entre l’entreprise mondiale de sidérurgie ainsi que le Comité d’Organisation des joutes (COJM). Alp Topcuoglu, membre du Conseil d’Administration de la société en question, ainsi que Mohamed Aziz Derouaz, président du COJM, ont parafait ce partenariat.

Dans son allocution, Topcuoglu a indiqué qu’ «à travers cette convention, Tosyali Algérien s’engage pleinement dans la réussite de l’organisation des Jeux Méditerranéens, évènement phare qui lie les deux rives de la Méditerranée».

Ce rendez-vous sportif est important pour la ville d’Oran, où Tosyali Algérie siège à Bethioua, en particulier et pour l’Algérie en général. Les enjeux seront importants pour le pays puisqu’il s’agit de «promouvoir l’image de l’Algérie à travers sa jeunesse, ses richesses et son potentiel naturel. Des atouts majeurs qui méritent amplement un rayonnement sur le bassin méditerranéen», comme le note le Topcuoglu.

«Un projecteurs pour les atouts exceptionnels»

Selon lui, «Tosyali Algérie a le devoir de responsabilité de participer et de contribuer à toute initiative louable en faveur du développement économique, social et culturel de notre pays». D’autant plus que «l’Algérie véhicule à travers cet évènement sportif des messages de paix, de fraternité, de solidarité et d’interculturalité dans lesquels s’inscrit pleinement la société».

Par ailleurs, dans son intervention, Topcuoglu n’a pas hésité à mettre en avant l’importance de l’aspect économique dans laquelle active la société sidérurgique en rappelant que «le pays enregistre pour la première fois depuis l’indépendance des exportations hors hydrocarbures de 05 milliards de dollars et se prépare à un nouveau défi en 2023 pour atteindre 07 milliards de dollars».

Pour le membre du Conseil d’Administration de Tosyali Algérie : «les Jeux Méditerranéens mettront les projecteurs sur des atouts exceptionnels». Les Méditérranéades 2022 représentent clairement un défi et un enjeu majeur pour le pays et dans nombreux domaines. De toute façon, le sport et les évènements d’une certaine ampleur sont aujourd’hui une vitrine idéale pour donner de la visibilité aux opérateurs industriels et économiques. Les JM-2022 ne semblent pas déranger à la règle.

